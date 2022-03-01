Yine Sevenler Sevsin Şarkı Sözleri
Öykü Gürman Yine Sevenler Sevsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Öykü Gürman Yine Sevenler Sevsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Sevenler Sevsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Öykü Gürman
Yine Sevenler Sevsin
Tüm Şarkıları
-
Kendime bir an için gelemedim
Gülmeyi hep erteledim gülemedim
Çok acıdım, çok üzüldüm diyemedim
Uçurumda ben düşende ben senin aşk
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Olsun bu kadar mı, zor bu kadar mı zor?
Seviyorum seni demek bana
Vurgun yedi sevdam geçmez zaman
Güneş küser mi toprağa
***
Yine sevenler sevsin ah
Yine bende kalsın, kalsın sevda
Yine sevenler sevsin ah, aaah
Yine bende kalsın, kalsın sevda
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var
***
Gönlümden gelip geçenler var
Kalbimi delip geçenler var
Ömrümden çekip gidenler var
Kendini yasak edenler var