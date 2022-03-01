Öykü Gürman

Kendime bir an için gelemedim Gülmeyi hep erteledim gülemedim Çok acıdım, çok üzüldüm diyemedim Uçurumda ben düşende ben senin aşk *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Olsun bu kadar mı, zor bu kadar mı zor? Seviyorum seni demek bana Vurgun yedi sevdam geçmez zaman Güneş küser mi toprağa *** Yine sevenler sevsin ah Yine bende kalsın, kalsın sevda Yine sevenler sevsin ah, aaah Yine bende kalsın, kalsın sevda *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var *** Gönlümden gelip geçenler var Kalbimi delip geçenler var Ömrümden çekip gidenler var Kendini yasak edenler var