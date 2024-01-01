Ozan Çolakoğlu

Canımdan bezdim, öyle öyle beterim Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim) Canımdan bezdim, öyle öyle beterim Oyuncak oldum, ellerindeyim Köle miyim ben ay? Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim Yazık bana vay Kime şikâyet edeyim? Başından ne bileyim Sabır, sabır, ya sabır Sabır, sabır, ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır Sabır, sabır, ya sabır Sabır, sabır, ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır Canımdan bezdim, öyle öyle beterim Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim) Köle miyim ben ay? Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim Yazık bana vay Kime şikâyet edeyim? Başından ne bileyim Sabır, sabır, ya sabır Sabır, sabır, ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır Sabır, sabır, ya sabır Sabır, sabır, ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır