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Vermem Seni Ellere (Yol Arkadaşım Orijinal Film Müziği)
Vermem Seni Ellere (Yol Arkadaşım Orijinal Film Müziği) Şarkı Sözleri
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Ozan Çolakoğlu
Vermem Seni Ellere (Yol Arkadaşım Orijinal Film Müziği)
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Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim)
Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim
Köle miyim ben ay?
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim
Yazık bana vay
Kime şikâyet edeyim?
Başından ne bileyim
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Canımdan bezdim, öyle öyle beterim
Oyuncak oldum, ellerindeyim (ellerindeyim)
Köle miyim ben ay?
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim
Yazık bana vay
Kime şikâyet edeyim?
Başından ne bileyim
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
Sabır, sabır, ya sabır
Sabır, sabır, ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
-
Sevdirdin Kendini Bana Hiç Sorma
Bundan Sonra Sana Gözüm Gibi Ben Bakarım
Seni Hiç Kimseler Alamaz Unutma
Kimseler Üzemez Karşılarına Ben Çıkarım
Bana Göre Sen Benim Olmalısın
İçime Nefes Gibi Dolmalısın
Kaderime Yön Verecek Bir Işık Gibi Doğmalısın
Ara Sıra Bazı Yok Olsan Da
Geceleri Üşüdüğüm Anlarda
Yanıma Koşarak Beni Kor Gibi Yakmalısın
Vermem Seni Ellere Vermem
Allah Şahidim Olsun
Vermem Seni Ellere Vermem
Söz Verdim Bir Kere Dönemem