Ozan Doğulu

Böyle Akşamlar feat. Model Savaşlardan bitkin ruhun yaralıysa Ve artık savaşmanın bi tadı kalmadıysa Yaranı fark eden çok çaresi olan yoksa Ve bugün yine mutlu eden hiç bişey olmamışsa *** Zor geliyor katlanması *** Ah böyle akşamlarda insanın içesi geliyor Ah başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor Ah böyle akşamlarda kaçıp gidesim geliyor Ah böyle akşamlarda güneş çok geç doğuyor *** Savaşlardan bitkin ruhun yaralıysa Ve artık savaşmanın bi tadı kalmadıysa Yaranı fark eden çok çaresi olan yoksa Ve bugün yine mutlu eden hiç bişey olmamışsa *** Zor geliyor katlanması *** Ah böyle akşamlarda insanın içesi geliyor Ah başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor Ah böyle akşamlarda kaçıp gidesim geliyor Ah böyle akşamlarda güneş çok geç doğuyor

Harika Ft Ajda Pekkan & Kenan Doğulu Kalabalık içinden nefis kokun gelir Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar İçimde çocuksu bir coşku kopar *** Hem kalbe hemde gözlere Dokunur aşkın kopar senden Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka Yedi alim var senden yok başka Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla Yedi harika var senden yok başka *** Kalabalık içinden nefis kokun gelir Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar İçimde çocuksu bir coşku kopar *** Son nokta ay yok yanımdayken Sınırsızdır hayat senleyken Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka Yedi alim var senden yok başka Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla Yedi harika var senden yok başka *** Dünyada yedi alim var yedi harika var yine senin gibi yok Hadi tekrar et şimdi tekrar et yedi harika var yine senin gibi yok

Büyük Yürürüm feat. Kenan Doğulu Aşk tam damarıma damarıma basıp duruyor Şansa saati de saatime denk mi düşüyor? O duruş olsun o bakış olsun Damla damla süzülüyor Tenin olsun gözlerin olsun Beni nakış nakış dikiyor Hadi gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm Hadi bana gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm Hep tam yamacıma yamacıma düşüp duruyor Şansa dakikası dakikasına ten tutuyor O duruş olsun o bakış olsun Damla damla süzülüyor Tenin olsun ellerin olsun Beni karış karış dikiyor Hadi gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm Hadi bana gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm ** Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Hadi hadi gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm Hadi bana gidelim dersen Buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil Bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp Çok büyük yürürüm

Dans Et feat. Özlem Tekin Hep başkaları çaldı bu şarkıyı Kaçıp giden hiç ezberlenemeyen Çok dinlenen ama tükenmeyen Hadi dans et kalbimin üstünde Hadi oyna tepin saatlerce Yüksek sesle çalar içimde Bu acı şarkı sürer sadece Bir çukur açtım çok derin İçine düşüp çıkmak istemediğim O gözler, o sözler yine yalan söyler Ve bugünlerin bugünlerimiz geçer Hadi dans et kalbimin üstünde Hadi oyna tepin saatlerce Yüksek sesle çal

Hangisine Yanayım feat. Yonca Lodi Ne badireler atlatıp yamacına ulaştım da, Güz ortasında savrulup yine düştük en başına, Yitirmeden nihayete erecekmiş gibi yaşarken, Zamansız ayrılıktan gözümde yaş son elveda. *** Şimdi ben bir daha seni görmeyeceğime mi, İlk yağan karın saçına düşmeyeceğine mi, Gittiğin yerden acımı bilmeyeceğine mi, Söyle ben şimdi ben hangisine yanayım? Söyle ben şimdi ben hangisine yanayım? **** O gün bugündür yokluğun tanrı misafiri yürekte, Gittiğinden bir an bile eksilmedi yerin, Yanılır yıkılır yine başlarız yine aşkın ortasından, Dökülür üstümüze yarım kalmış aşk külleri.

Haram Geceler feat. Mustafa Ceceli Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi inan **** Adım gibi biliyorum Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yanıyorum yanıyorum Ah yanıyorum yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum Yar yine başım belalarda Senin için ağlıyorum

Hoşuna Mı Gidiyor feat. Ece Seçkin Kaç kere demeli bi insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bi şüphe bi soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor Kaç kere demeli bi insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bi şüphe bi soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor Bir bilsem neler hissettiğini Kullanma sana olan ilgimi Öyle bir havaya girdin ki Keyfin yerinde mi Hoşuna mı gidiyo Beni deli ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo Hoşuna mı gidiyo Beni sinir ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo *** Kaç kere demeli bi insana Biraz açık ol anlaşılmıyor Hep bi şüphe bi soru kafamda Beni sevmiyor yok yok seviyor Bir bilsem neler hissettiğini Kullanma sana olan ilgimi Öyle bir havaya girdin ki Keyfin yerinde mi Hoşuna mı gidiyo Beni deli ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo Hoşuna mı gidiyo Beni sinir ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo Hoşuna mı gidiyo Beni deli ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo Hoşuna mı gidiyo Beni sinir ediyo Sevdiğini korkmadan söylemek bana Zoruna mı gidiyo Hoşuna mı gidiyo

Meyhaneci feat. Ebru Gündeş Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece *** Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince

Namus feat. Gülşen Aradım yıllardır seni her yerde Bir türlü karşıma çıkmadın namus Nihayet bir yerde rastladım ama Utançtan yüzüme bakmadın namus *** Yaklaşıp yanına dedim nerdesin Dedin ki yorulma gelmiyor sesin Gayretleri boşa gitti herkesin Kimseyi yanına sokmadın namus *** Fazilet dediğin meğer masalmış Namuslu görünmek kimlere kalmış Zenginmiş, fakirmiş, halkmış, kralmış Gördüm ki kimseyi takmadın namus

Naparsan Yap feat. Ziynet Sali Kimse sormazsa Nerden bilinsin Aşığın derdi Yalnız bitmez *** Niye bu sevgi Bize verilsin Kader hatasını Tekrar etmez *** İstikrar bizden uzakta Bir türlü olmuyor, boşver Hep tekrar edip, sussak da Sevgi kalmıyor *** Yine mi sensiz hayat, hep bu mu olacak? *** Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat Görürsün bekle elbet, dediğim olacak Birazı geçti ama, birazı kalacak *** Naparsan yap, naparsan yap Naparsan yap, naparsan yap Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat *** Sana verilsin Yalnızlık ödülü Böyle giderse Rakip kalmaz

Sözlerimi Geri Alamam feat. Şebnem Ferah Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem *** Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasin Dost bildik anılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem *** Hiçbir kere hayat bayram olmadı Ya da her nefes alışımız bayramdı Bir umuttu yaşatan insanı Aldım elime sazımı *** Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz? Ve nerelerdeyiz? Bilemiyoruz şimdi *** Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem *** Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasin Dost bildik anılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem

Yaşamak Ne Güzel Şey feat. Burcu Güneş Elem acı ve keder Bir günde hepsi geçer Hayat dudaklarda mey Yaşamak ne güzel şey *** Ümidini hiç kırma Boş ver sen aldırma Hayat dudaklarda mey Eğlen oyna durma hey Yaşamak ne güzel şey *** Bakarsın en acı gün Yarın olur bir düğün Tanrı böyle istemiş Kullarım gülsün demiş *** Taa milattan bu yana Acırlar ağlayana Hayat dudaklarda mey Eğlen oyna durma hey Yaşamak ne güzel şey