Ozan Doğulu

Hep başkaları çaldı bu şarkıyı Kaçıp giden hiç ezberlenemeyen Çok dinlenen ama tükenmeyen Hadi dans et kalbimin üstünde Hadi oyna tepin saatlerce Yüksek sesle çalar içimde Bu acı şarkı sürer sadece Bir çukur açtım çok derin İçine düşüp çıkmak istemediğim O gözler, o sözler yine yalan söyler Ve bugünlerin bugünlerimiz geçer Hadi dans et kalbimin üstünde Hadi oyna tepin saatlerce Yüksek sesle çal