Dans Et feat. Özlem Tekin Şarkı Sözleri
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Ozan Doğulu
Dans Et feat. Özlem Tekin
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Hep başkaları çaldı bu şarkıyı
Kaçıp giden hiç ezberlenemeyen
Çok dinlenen ama tükenmeyen
Hadi dans et kalbimin üstünde
Hadi oyna tepin saatlerce
Yüksek sesle çalar içimde
Bu acı şarkı sürer sadece
Bir çukur açtım çok derin
İçine düşüp çıkmak istemediğim
O gözler, o sözler yine yalan söyler
Ve bugünlerin bugünlerimiz geçer
Hadi dans et kalbimin üstünde
Hadi oyna tepin saatlerce
Yüksek sesle çal