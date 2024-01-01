Efsane Şarkı Sözleri
Ozan Doğulu Efsane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Doğulu Efsane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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sanki seni beklemiş gibi
saklanmış her günüm aslında
korkma sakın hiç üzmem seni
ne güzel olurdu elin avucumda
***
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sanki seni beklemiş gibi
saklanmış her günüm aslında
korkma sakın hiç üzmem seni
ne güzel olurdu elin avucumda
***
-
sanki seni beklemiş gibi
saklanmış her günüm aslında
korkma sakın hiç üzmem seni
ne güzel olurdu elin avucumda
***