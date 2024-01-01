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Ozan Doğulu Efsane Efsane (Remix) sanki seni beklemiş gibi saklanmış her günüm aslında korkma sakın hiç üzmem seni ne güzel olurdu elin avucumda ***

Efsane sanki seni beklemiş gibi saklanmış her günüm aslında korkma sakın hiç üzmem seni ne güzel olurdu elin avucumda ***

Efsane/ Akustik sanki seni beklemiş gibi saklanmış her günüm aslında korkma sakın hiç üzmem seni ne güzel olurdu elin avucumda ***