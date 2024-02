Ozan Doğulu

Kalabalık içinden nefis kokun gelir Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar İçimde çocuksu bir coşku kopar *** Hem kalbe hemde gözlere Dokunur aşkın kopar senden Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka Yedi alim var senden yok başka Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla Yedi harika var senden yok başka *** Kalabalık içinden nefis kokun gelir Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar İçimde çocuksu bir coşku kopar *** Son nokta ay yok yanımdayken Sınırsızdır hayat senleyken Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka Yedi alim var senden yok başka Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla Yedi harika var senden yok başka *** Dünyada yedi alim var yedi harika var yine senin gibi yok Hadi tekrar et şimdi tekrar et yedi harika var yine senin gibi yok

Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Şimdi her şey yolunda her şey güzel Niçin kırgınsın bana Üstüne titriyorum her şeyimsin Sevgim hiç eksilmesin *** Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Senin yanında ben bir çocuk gibi Mutlu oldum sevgilim Sanki bir şey var nazar değdi bize Göz mü var üstümüzde *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi