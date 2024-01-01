Meyhaneci feat. Ebru Gündeş Şarkı Sözleri
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Ozan Doğulu
Meyhaneci feat. Ebru Gündeş
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Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
***
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Meyhaneci durma söyle bu gece
Aşkın asıl adı çile mi sence
Ne çilesi babam sanki işkence
İçiyoruz yine bu gece
Meyhaneci durma söyle bu gece
Aşkın asıl adı çile mi sence
Ne çilesi babam sanki işkence
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince