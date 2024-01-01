Ozan Doğulu

Kimse sormazsa Nerden bilinsin Aşığın derdi Yalnız bitmez *** Niye bu sevgi Bize verilsin Kader hatasını Tekrar etmez *** İstikrar bizden uzakta Bir türlü olmuyor, boşver Hep tekrar edip, sussak da Sevgi kalmıyor *** Yine mi sensiz hayat, hep bu mu olacak? *** Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat Görürsün bekle elbet, dediğim olacak Birazı geçti ama, birazı kalacak *** Naparsan yap, naparsan yap Naparsan yap, naparsan yap Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat *** Sana verilsin Yalnızlık ödülü Böyle giderse Rakip kalmaz