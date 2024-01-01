Naparsan Yap feat. Ziynet Sali Şarkı Sözleri
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Ozan Doğulu
Naparsan Yap feat. Ziynet Sali
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Kimse sormazsa
Nerden bilinsin
Aşığın derdi
Yalnız bitmez
***
Niye bu sevgi
Bize verilsin
Kader hatasını
Tekrar etmez
***
İstikrar bizden uzakta
Bir türlü olmuyor, boşver
Hep tekrar edip, sussak da
Sevgi kalmıyor
***
Yine mi sensiz hayat, hep bu mu olacak?
***
Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat
Görürsün bekle elbet, dediğim olacak
Birazı geçti ama, birazı kalacak
***
Naparsan yap, naparsan yap
Naparsan yap, naparsan yap
Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat
***
Sana verilsin
Yalnızlık ödülü
Böyle giderse
Rakip kalmaz