Ozan Doğulu

Aşk yine mi buldun tam da unuttum derken kalbime mi kondun Zaten heryer enkaz yüreğimin ta içi de Ortalik toz,duman,viran üzerine kendini ekleme Of off tövbemi bozdum aşka yeminliyken Seni aldi geldi kapıma almamak olmaz ki içerdeyken Olsun varsın ateşe düstük yanalım mı bile bile ? Sen sar bedenimi sevişelim mi yine öle öle?