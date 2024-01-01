Ozan Doğulu

Öle Öle Şarkı Sözleri
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Aşk yine mi buldun tam da unuttum derken kalbime mi kondun
Zaten heryer enkaz yüreğimin ta içi de
Ortalik toz,duman,viran üzerine kendini ekleme
Of off tövbemi bozdum aşka yeminliyken
Seni aldi geldi kapıma almamak olmaz ki içerdeyken
Olsun varsın ateşe düstük yanalım mı bile bile ?
Sen sar bedenimi sevişelim mi yine öle öle?