Ozan Doğulu

-
Sözlerimi geri alamam
Yazdığımı yeniden yazamam
Çaldığımı baştan çalamam
Bir daha geri dönemem
***
Akıyorsa gözyaşım kurumasın
Coşup seven gönlümse durmasin
Dost bildik anılarım çağırmasın
Bir daha geri dönemem
***
Hiçbir kere hayat bayram olmadı
Ya da her nefes alışımız bayramdı
Bir umuttu yaşatan insanı
Aldım elime sazımı
***
Yine aşınca çayın suyu boyunu
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Göz göze durup bakınca göreceğiz
Neyiz? Ve nerelerdeyiz? Bilemiyoruz şimdi
***
Sözlerimi geri alamam
Yazdığımı yeniden yazamam
Çaldığımı baştan çalamam
Bir daha geri dönemem
***
Akıyorsa gözyaşım kurumasın
Coşup seven gönlümse durmasin
Dost bildik anılarım çağırmasın
Bir daha geri dönemem
-
Kalabalık içinden nefis kokun gelir
Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir
Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar
İçimde çocuksu bir coşku kopar
***
Hem kalbe hemde gözlere
Dokunur aşkın kopar senden
Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka
Yedi alim var senden yok başka
Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla
Yedi harika var senden yok başka
***
Kalabalık içinden nefis kokun gelir
Seni gören yıldızlar anlar ışık nedir
Yüreğime güneş çarpar günümü düşün sarar
İçimde çocuksu bir coşku kopar
***
Son nokta ay yok yanımdayken
Sınırsızdır hayat senleyken
Çok seveni gördüm ama çok sende çok başka
Yedi alim var senden yok başka
Çok güzeli gördüm ama yok sende çok fazla
Yedi harika var senden yok başka
***
Dünyada yedi alim var yedi harika var yine senin gibi yok
Hadi tekrar et şimdi tekrar et yedi harika var yine senin gibi yok
-
Savaşlardan bitkin ruhun yaralıysa
Ve artık savaşmanın bi tadı kalmadıysa
Yaranı fark eden çok çaresi olan yoksa
Ve bugün yine mutlu eden hiç bişey olmamışsa
***
Zor geliyor katlanması
***
Ah böyle akşamlarda insanın içesi geliyor
Ah başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor
Ah böyle akşamlarda kaçıp gidesim geliyor
Ah böyle akşamlarda güneş çok geç doğuyor
***
Savaşlardan bitkin ruhun yaralıysa
Ve artık savaşmanın bi tadı kalmadıysa
Yaranı fark eden çok çaresi olan yoksa
Ve bugün yine mutlu eden hiç bişey olmamışsa
***
Zor geliyor katlanması
***
Ah böyle akşamlarda insanın içesi geliyor
Ah başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor
Ah böyle akşamlarda kaçıp gidesim geliyor
Ah böyle akşamlarda güneş çok geç doğuyor
-
Aşk tam damarıma damarıma basıp duruyor
Şansa saati de saatime denk mi düşüyor?
O duruş olsun o bakış olsun
Damla damla süzülüyor
Tenin olsun gözlerin olsun
Beni nakış nakış dikiyor
Hadi gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
Hadi bana gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
Hep tam yamacıma yamacıma düşüp duruyor
Şansa dakikası dakikasına ten tutuyor
O duruş olsun o bakış olsun
Damla damla süzülüyor
Tenin olsun ellerin olsun
Beni karış karış dikiyor
Hadi gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
Hadi bana gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
**
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Hadi hadi gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
Hadi bana gidelim dersen
Buraları terk ederim
Sınırlarım yok yalan değil
Bak çok büyük yürürüm
Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum
Dükkanı kapatıp eskileri atıp
Çok büyük yürürüm
-
Hep başkaları çaldı bu şarkıyı
Kaçıp giden hiç ezberlenemeyen
Çok dinlenen ama tükenmeyen
Hadi dans et kalbimin üstünde
Hadi oyna tepin saatlerce
Yüksek sesle çalar içimde
Bu acı şarkı sürer sadece
Bir çukur açtım çok derin
İçine düşüp çıkmak istemediğim
O gözler, o sözler yine yalan söyler
Ve bugünlerin bugünlerimiz geçer
Hadi dans et kalbimin üstünde
Hadi oyna tepin saatlerce
Yüksek sesle çal
-
Ne badireler atlatıp yamacına ulaştım da,
Güz ortasında savrulup yine düştük en başına,
Yitirmeden nihayete erecekmiş gibi yaşarken,
Zamansız ayrılıktan gözümde yaş son elveda.
***
Şimdi ben bir daha seni görmeyeceğime mi,
İlk yağan karın saçına düşmeyeceğine mi,
Gittiğin yerden acımı bilmeyeceğine mi,
Söyle ben şimdi ben hangisine yanayım?
Söyle ben şimdi ben hangisine yanayım?
****
O gün bugündür yokluğun tanrı misafiri yürekte,
Gittiğinden bir an bile eksilmedi yerin,
Yanılır yıkılır yine başlarız yine aşkın ortasından,
Dökülür üstümüze yarım kalmış aşk külleri.
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi inan
****
Adım gibi biliyorum
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yanıyorum yanıyorum
Ah yanıyorum yanıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
Yar yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
-
Kaç kere demeli bi insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bi şüphe bi soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
Kaç kere demeli bi insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bi şüphe bi soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
Bir bilsem neler hissettiğini
Kullanma sana olan ilgimi
Öyle bir havaya girdin ki
Keyfin yerinde mi
Hoşuna mı gidiyo
Beni deli ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
Hoşuna mı gidiyo
Beni sinir ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
***
Kaç kere demeli bi insana
Biraz açık ol anlaşılmıyor
Hep bi şüphe bi soru kafamda
Beni sevmiyor yok yok seviyor
Bir bilsem neler hissettiğini
Kullanma sana olan ilgimi
Öyle bir havaya girdin ki
Keyfin yerinde mi
Hoşuna mı gidiyo
Beni deli ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
Hoşuna mı gidiyo
Beni sinir ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
Hoşuna mı gidiyo
Beni deli ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
Hoşuna mı gidiyo
Beni sinir ediyo
Sevdiğini korkmadan söylemek bana
Zoruna mı gidiyo
Hoşuna mı gidiyo
-
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
***
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Aşığım aşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Meyhaneci durma söyle bu gece
Aşkın asıl adı çile mi sence
Ne çilesi babam sanki işkence
İçiyoruz yine bu gece
Meyhaneci durma söyle bu gece
Aşkın asıl adı çile mi sence
Ne çilesi babam sanki işkence
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boşver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
-
Aradım yıllardır seni her yerde
Bir türlü karşıma çıkmadın namus
Nihayet bir yerde rastladım ama
Utançtan yüzüme bakmadın namus
***
Yaklaşıp yanına dedim nerdesin
Dedin ki yorulma gelmiyor sesin
Gayretleri boşa gitti herkesin
Kimseyi yanına sokmadın namus
***
Fazilet dediğin meğer masalmış
Namuslu görünmek kimlere kalmış
Zenginmiş, fakirmiş, halkmış, kralmış
Gördüm ki kimseyi takmadın namus
-
Kimse sormazsa
Nerden bilinsin
Aşığın derdi
Yalnız bitmez
***
Niye bu sevgi
Bize verilsin
Kader hatasını
Tekrar etmez
***
İstikrar bizden uzakta
Bir türlü olmuyor, boşver
Hep tekrar edip, sussak da
Sevgi kalmıyor
***
Yine mi sensiz hayat, hep bu mu olacak?
***
Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat
Görürsün bekle elbet, dediğim olacak
Birazı geçti ama, birazı kalacak
***
Naparsan yap, naparsan yap
Naparsan yap, naparsan yap
Aslında iyi böyle, sen rahat, ben rahat
***
Sana verilsin
Yalnızlık ödülü
Böyle giderse
Rakip kalmaz
-
Elem acı ve keder
Bir günde hepsi geçer
Hayat dudaklarda mey
Yaşamak ne güzel şey
***
Ümidini hiç kırma
Boş ver sen aldırma
Hayat dudaklarda mey
Eğlen oyna durma hey
Yaşamak ne güzel şey
***
Bakarsın en acı gün
Yarın olur bir düğün
Tanrı böyle istemiş
Kullarım gülsün demiş
***
Taa milattan bu yana
Acırlar ağlayana
Hayat dudaklarda mey
Eğlen oyna durma hey
Yaşamak ne güzel şey
-
Uzanıp Kanlıca'nın
Orta yerinde bir taşa
Gözümün yaşını
Yüzdürürüm hisara doğru
***
Yapacak hiçbir şey yok
Gitmek istedi, gitti
Hem anlıyorum
Hem çok acı
Tek taraflı bitti
***
Bir lodos lazım şimdi bana
Bir kürek, bir kayık
Zulada birkaç şişe yakut
Yer gök kırmızı
***
Söverim gelmişine, geçmişine
Ayıpsa ayıp
Düşer üstüme akşamdan kalma
Sabah yıldızı
***
Ah İstanbul, İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
***
İstanbul, İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
***
Ne acı, ne acı insan
Kendine ne kadar yenik
Bulunmadı ihanetin ilacı
Yürek koca bir kara delik
***
Yapacak hiçbir şey yok
Gönül bu sevdi
Yeni bir ten, yeni bir heyecan
Bilirim üstelik
***
Bir lodos lazım şimdi bana
Bir kürek, bir kayık
Zulada birkaç şişe yakut
Yer gök kırmızı
***
Söverim gelmişine, geçmişine
Ayıpsa ayıp
Düşer üstüme akşamdan kalma
Sabah yıldızı
***
Ah İstanbul, İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
***
İstanbul, İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser