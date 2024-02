Ozan Doğulu

Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece *** Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece Meyhaneci sarhoşum bu gece Aşığım aşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece Patlat bi' şarkı, koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boşver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince