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7/24 Dinle Odada İkimiz

Odada İkimiz Şarkı Sözleri

Ozan Orhon Odada İkimiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Orhon Odada İkimiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Odada İkimiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ozan Orhon

Ozan Orhon

Odada İkimiz

  • Bak Bana

  • Denize Dönmek İstiyorum

  • Nefesim Senin

  • Ay Tutulsun

  • Yolum Yok

  • Aşıksan Eğer

  • Kuklalar

  • Odada İkimiz

  • Bir Varmış Bir Yokmuş

  • Nisan

  • Sana Ulaşmak

  • Kırıldık Bir Kere

  • Yalnızlık Yağmura Benzer

  • Hazırım Gelecek Baharlara

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