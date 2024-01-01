Ozan Orhon

Sarıl Bana Şarkı Sözleri
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Kararttım bütün ışıkları
Birtek mum yaktım
Alevinle sana sarıldım
O titrek mum vardı ya
Gölgen düştü duvarlara
Yokluğun üstüne
Silindi yavaş yavaş kayboldu
Dokunmak istedikçe
Hava buz gibi sokakta
Hüzün yağıyor dışarda
İçim buruk gözüm camlarda
Gelmeyeceksin bir daha
Hep bu saatte gelirdin
Kapıyı çalmanı özledim
Gün geceye dönüyor ufukta
Dönmeyeceksin bir daha
Kararttın bütün ışıkları
Birtek mum yaktım
Alevinle sana sarıldım
O titrek mum vardı ya
Gölgen düştü duvarlara
Yokluğun üstüne
Silindi yavaş yavaş kayboldu
Dokunmak istedikçe
Hava buz gibi sokakta
Hüzün yağıyor dışarda
İçim buruk gözüm camlarda
Gelmeyeceksin bir daha
Hep bu saatte gelirdin
Kapıyı çalmanı özledim
Gün geceye dönüyor ufukta
Dönmeyeceksin bir daha
Hava buz gibi sokakta
Hüzün yağıyor dışarda
İçim buruk gözüm camlarda
Gelmeyeceksin bir daha
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Bak bana bu benmiyim
Senle olmak uğruna
Ne hale geldim
Herşeye boyun eğdim
Hiçbir şey değişmedi
Sen hiç değişmedin
Bak bana bu benmiyim
Gözlerindeki rengi sen yok ettin
Bitmedi hiç bitmedi
İsyanım şikayetim
Sonu gelmedi
Yeter yeter rahat bırak
Mecburmuyum senin olmaya
Beni rahat bırak
Mecburmuyum dudaklarına
Yeter yeter rahat bırak
Mecbur değilim aşkına
Beni rahat bırak
Mecbur değilim dudaklarına yeter...
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Özürler mektupta kaldı
Kül olan şu mektuplar
Ben geri dönmem ben ödün vermem
Unutmayı bilmem ben
Sen beni iyi tanırdın
Yine de hata yaptın
Ben hataları asla hoşgörmem
Mazeret dinlemem
Bir yanlış için silerim defterden
Hiç gözümü kırpmadan
Asla değişmem çekil yolumdan
Çekil affetmem
Hırs bu inat nbu çekil yolumdan
Çekil vazgeçmem asla değişmem
Çekil yolumdan çekil affetmem
Yenilmez gurur bu
Çekil yolumdan ölsem vazgeçmem...
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Sarılma Bitecekse Başlama
Aldatma Ağlıyorsan Kadınca
Bir Şeyler Yalnışsa Hala Sorma
Yalansa Yaşanmaz Bir Daha Asla
Yine Öyle Yalansa Duygular
Yine Öyle Sararsa Korkular
Unuturum O Şey Şimdi Uzakta
Solarsa Bu Sevda Yaşanmaz Asla
Sarıl Bana Sarıl Bana Utanma (Uzanma)
Sarıl Bana Gurur Yapma Kadınca
Dönmem Dedin Geldin Bir Anda Hala Uyanma
Sarıl Bana Oynar Zaman Insanla
Sarıl Bana Resmin Kalmaz Sonunda
Erir Gider Gençlik Yıllarda Şimdi
Sen Ağla...
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Ne engel ne dağ tepe
En zor yarışlar bile
Vız gelir insana sevince
Tek hedef oldun gönlümde
Dünyalar yoktu gözümde
Aşk göğüsledim ip yerine
En büyük aşklar hep nefretle başlar
Sen benim oldun ya bu yeterli artık işte
Rekor rekor deli aşk yıkar geçer
Rekor bu bir rekor tanımaz hiçbir engel
Rekor bu bir rekor bu aşk tarihe geçer
-
Onbeşinde yoktu çok sevmiştim
Gönlüm geçti bilmem niye
Yıllar bana sordu ilk aşk nerde
Kalbimdeki o çöllerde
Ne sıcak öpüşürdük biz gizlice
Kor nefesimde o aşk bitmişti
O hata beni hep ezdi ömrümce
Yıldız gibi kayıp gitmiştin
Cemile nerde hani nerde yok
Cemile nerde gecelerde o çöllerde yok...
-
Bir Sen Bir Sen
Bir De Kumrular Var
Bizim Gibi Sevdalı Onlar
Bir Yer Bir Gök Bir De Al Yıldızlar
Hep Aşkımıza Şahit Oldular
Var Mı Söyle Böyle Bir Sevda
Her Pahasına Varım Gözüm Kara
Var Mı Söyle Böyle Bir Sevda
Vuruldum Gözüm Kara
***
Hadi Gel Yanıma Gel Haydi Yollarıma Gel
Hadi Yar Denizleri Aş Dağları Korkmadan Gel
***
Hadi Gel Yanıma Gel Haydi Yollarıma Gel
Hadi Kumrular Gibi Sokul Bana Uçarak Gel
-
Beni unut gelmiyorsan git ayrılalım
Başkası var bak sırada git ne yapalım
Zaten bıktım gel demekten dilim kurudu
Ceplerim hep mektup doldu oldum kanguru
Unut beni demiyorsan gel barışalım
Vaktin varsa hiç durma gel gel öpüşelim
Aşk yükü çok ağır olur gel bölüşelim
Tut elimi çarpsın kalbin hep sevişelim
Aşık olmak sözde olmaz
Sen aşıksan inanılmaz
Ama yine belli olmaz
İnşallah yangın çıkmaz
Böyle şka tövbe tutmaz
Aşk her zaman bela olmaz
Alev olur çakar çakmaz
İnşallah yangın çıkmaz
-
Yammi Yammi Yammi Yeter Artık Emmi
***
Seni Sevmek Yasak Seni Görmek Yasak
Uzaktan Bakmak Seyretmek Yasak
***
Giydiğin Yakışırken Sana Eller Bakışırken
Yar Olmadın Bana Çok Bekledim Sırada
***
Giydiğin Yakışırken Sana Eller Bakışırken
Çok Gördüler Bana Çıkma Dediler Yoluna
***
Ah Gönderin Hançeri Bağrımı Derinden Deşti
Taş Kesildim Uğruna Vurdum Başımı Taşlara
***
Yammi Yammi Yammi Yeter Artık Emmi
Elalemin Fikri Beni Deli Etti
***
Ah Geceler Geceler Gözlerimi Kör Ettiler
Ah Geceler Geceler Ah Beni Kahrettiler...