Ozan Orhon

Beni unut gelmiyorsan git ayrılalım Başkası var bak sırada git ne yapalım Zaten bıktım gel demekten dilim kurudu Ceplerim hep mektup doldu oldum kanguru Unut beni demiyorsan gel barışalım Vaktin varsa hiç durma gel gel öpüşelim Aşk yükü çok ağır olur gel bölüşelim Tut elimi çarpsın kalbin hep sevişelim Aşık olmak sözde olmaz Sen aşıksan inanılmaz Ama yine belli olmaz İnşallah yangın çıkmaz Böyle şka tövbe tutmaz Aşk her zaman bela olmaz Alev olur çakar çakmaz İnşallah yangın çıkmaz

Ehlileşmişim değil mi son yalnızlığımda? İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta Gidenler gider de kokular mı baki? Tanıdıksa koku gideni döndürür Tanıdıksa koku gideni döndürür Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Birinden bıktı mı acı can değiştirir "Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir "Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur, her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur, her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Ah, zahmet olmazsa Zahmet olmazsa