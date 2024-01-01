Zahmet Olmazsa Şarkı Sözleri
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Ozan Orhon
Zahmet Olmazsa
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Beni unut gelmiyorsan git ayrılalım
Başkası var bak sırada git ne yapalım
Zaten bıktım gel demekten dilim kurudu
Ceplerim hep mektup doldu oldum kanguru
Unut beni demiyorsan gel barışalım
Vaktin varsa hiç durma gel gel öpüşelim
Aşk yükü çok ağır olur gel bölüşelim
Tut elimi çarpsın kalbin hep sevişelim
Aşık olmak sözde olmaz
Sen aşıksan inanılmaz
Ama yine belli olmaz
İnşallah yangın çıkmaz
Böyle şka tövbe tutmaz
Aşk her zaman bela olmaz
Alev olur çakar çakmaz
İnşallah yangın çıkmaz
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Ehlileşmişim değil mi son yalnızlığımda?
İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta
İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta
Gidenler gider de kokular mı baki?
Tanıdıksa koku gideni döndürür
Tanıdıksa koku gideni döndürür
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Birinden bıktı mı acı can değiştirir
"Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir
"Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur, her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur, her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Ah, zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa