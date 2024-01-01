Ozan Orhon

Sarılma Bitecekse Başlama Aldatma Ağlıyorsan Kadınca Bir Şeyler Yalnışsa Hala Sorma Yalansa Yaşanmaz Bir Daha Asla Yine Öyle Yalansa Duygular Yine Öyle Sararsa Korkular Unuturum O Şey Şimdi Uzakta Solarsa Bu Sevda Yaşanmaz Asla Sarıl Bana Sarıl Bana Utanma (Uzanma) Sarıl Bana Gurur Yapma Kadınca Dönmem Dedin Geldin Bir Anda Hala Uyanma Sarıl Bana Oynar Zaman Insanla Sarıl Bana Resmin Kalmaz Sonunda Erir Gider Gençlik Yıllarda Şimdi Sen Ağla...

Nasıl zor söyleyememek içimdekini Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem Nasıl kor dön diyememek içimde kilit Elinsin bir daha ismini hecelemem Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar Artık sayıklamıyorum seni uyanarak Nasıl körü körüne inanmışım bu yalana Bir gün pişman bakacaksın bu adama İçimden gelmiyor dur demek Nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı Benimki can çekişip ölmemek Her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım