İçimden Gelmiyor Şarkı Sözleri
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Ozan Orhon
İçimden Gelmiyor
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Sarılma Bitecekse Başlama
Aldatma Ağlıyorsan Kadınca
Bir Şeyler Yalnışsa Hala Sorma
Yalansa Yaşanmaz Bir Daha Asla
Yine Öyle Yalansa Duygular
Yine Öyle Sararsa Korkular
Unuturum O Şey Şimdi Uzakta
Solarsa Bu Sevda Yaşanmaz Asla
Sarıl Bana Sarıl Bana Utanma (Uzanma)
Sarıl Bana Gurur Yapma Kadınca
Dönmem Dedin Geldin Bir Anda Hala Uyanma
Sarıl Bana Oynar Zaman Insanla
Sarıl Bana Resmin Kalmaz Sonunda
Erir Gider Gençlik Yıllarda Şimdi
Sen Ağla...
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Nasıl zor söyleyememek içimdekini
Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem
Nasıl kor dön diyememek içimde kilit
Elinsin bir daha ismini hecelemem
Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar
Artık sayıklamıyorum seni uyanarak
Nasıl körü körüne inanmışım bu yalana
Bir gün pişman bakacaksın bu adama
İçimden gelmiyor dur demek
Nasıl zor sana bunları söylemek
Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı
Benimki can çekişip ölmemek
Her gün senden gidip dönmemek
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım