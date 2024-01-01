Ozan Orhon

Yammi Tammi Yammi Yammi Yammi Yeter Artık Emmi *** Seni Sevmek Yasak Seni Görmek Yasak Uzaktan Bakmak Seyretmek Yasak *** Giydiğin Yakışırken Sana Eller Bakışırken Yar Olmadın Bana Çok Bekledim Sırada *** Giydiğin Yakışırken Sana Eller Bakışırken Çok Gördüler Bana Çıkma Dediler Yoluna *** Ah Gönderin Hançeri Bağrımı Derinden Deşti Taş Kesildim Uğruna Vurdum Başımı Taşlara *** Yammi Yammi Yammi Yeter Artık Emmi Elalemin Fikri Beni Deli Etti *** Ah Geceler Geceler Gözlerimi Kör Ettiler Ah Geceler Geceler Ah Beni Kahrettiler...

Bak Bana Bak bana bu benmiyim Senle olmak uğruna Ne hale geldim Herşeye boyun eğdim Hiçbir şey değişmedi Sen hiç değişmedin Bak bana bu benmiyim Gözlerindeki rengi sen yok ettin Bitmedi hiç bitmedi İsyanım şikayetim Sonu gelmedi Yeter yeter rahat bırak Mecburmuyum senin olmaya Beni rahat bırak Mecburmuyum dudaklarına Yeter yeter rahat bırak Mecbur değilim aşkına Beni rahat bırak Mecbur değilim dudaklarına yeter...

Asla Özürler mektupta kaldı Kül olan şu mektuplar Ben geri dönmem ben ödün vermem Unutmayı bilmem ben Sen beni iyi tanırdın Yine de hata yaptın Ben hataları asla hoşgörmem Mazeret dinlemem Bir yanlış için silerim defterden Hiç gözümü kırpmadan Asla değişmem çekil yolumdan Çekil affetmem Hırs bu inat nbu çekil yolumdan Çekil vazgeçmem asla değişmem Çekil yolumdan çekil affetmem Yenilmez gurur bu Çekil yolumdan ölsem vazgeçmem...

Hava Buz Gibi Kararttım bütün ışıkları Birtek mum yaktım Alevinle sana sarıldım O titrek mum vardı ya Gölgen düştü duvarlara Yokluğun üstüne Silindi yavaş yavaş kayboldu Dokunmak istedikçe Hava buz gibi sokakta Hüzün yağıyor dışarda İçim buruk gözüm camlarda Gelmeyeceksin bir daha Hep bu saatte gelirdin Kapıyı çalmanı özledim Gün geceye dönüyor ufukta Dönmeyeceksin bir daha Kararttın bütün ışıkları Birtek mum yaktım Alevinle sana sarıldım O titrek mum vardı ya Gölgen düştü duvarlara Yokluğun üstüne Silindi yavaş yavaş kayboldu Dokunmak istedikçe Hava buz gibi sokakta Hüzün yağıyor dışarda İçim buruk gözüm camlarda Gelmeyeceksin bir daha Hep bu saatte gelirdin Kapıyı çalmanı özledim Gün geceye dönüyor ufukta Dönmeyeceksin bir daha Hava buz gibi sokakta Hüzün yağıyor dışarda İçim buruk gözüm camlarda Gelmeyeceksin bir daha

Sarıl Bana Sarılma Bitecekse Başlama Aldatma Ağlıyorsan Kadınca Bir Şeyler Yalnışsa Hala Sorma Yalansa Yaşanmaz Bir Daha Asla Yine Öyle Yalansa Duygular Yine Öyle Sararsa Korkular Unuturum O Şey Şimdi Uzakta Solarsa Bu Sevda Yaşanmaz Asla Sarıl Bana Sarıl Bana Utanma (Uzanma) Sarıl Bana Gurur Yapma Kadınca Dönmem Dedin Geldin Bir Anda Hala Uyanma Sarıl Bana Oynar Zaman Insanla Sarıl Bana Resmin Kalmaz Sonunda Erir Gider Gençlik Yıllarda Şimdi Sen Ağla...

Rekor Ne engel ne dağ tepe En zor yarışlar bile Vız gelir insana sevince Tek hedef oldun gönlümde Dünyalar yoktu gözümde Aşk göğüsledim ip yerine En büyük aşklar hep nefretle başlar Sen benim oldun ya bu yeterli artık işte Rekor rekor deli aşk yıkar geçer Rekor bu bir rekor tanımaz hiçbir engel Rekor bu bir rekor bu aşk tarihe geçer

Cemile Onbeşinde yoktu çok sevmiştim Gönlüm geçti bilmem niye Yıllar bana sordu ilk aşk nerde Kalbimdeki o çöllerde Ne sıcak öpüşürdük biz gizlice Kor nefesimde o aşk bitmişti O hata beni hep ezdi ömrümce Yıldız gibi kayıp gitmiştin Cemile nerde hani nerde yok Cemile nerde gecelerde o çöllerde yok...

Hadi Gel Bir Sen Bir Sen Bir De Kumrular Var Bizim Gibi Sevdalı Onlar Bir Yer Bir Gök Bir De Al Yıldızlar Hep Aşkımıza Şahit Oldular Var Mı Söyle Böyle Bir Sevda Her Pahasına Varım Gözüm Kara Var Mı Söyle Böyle Bir Sevda Vuruldum Gözüm Kara *** Hadi Gel Yanıma Gel Haydi Yollarıma Gel Hadi Yar Denizleri Aş Dağları Korkmadan Gel *** Hadi Gel Yanıma Gel Haydi Yollarıma Gel Hadi Kumrular Gibi Sokul Bana Uçarak Gel