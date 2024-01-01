Ben ölürsem Gözyaşımı bulutlara saklayın Tadım tuzum toprağıma karışsın Bahar gelir çiçek olur açarım Ben ölürsem Ben ölürsem Bir çınar olsun bedenim saçılsın Tüm aşkların isimleri kazınsın Benim için tek kelime yazılsın Ben ölürsem Ben ölürsem En çok sevdiğim şarkı çalınsın Bir şişe de benim için açılsın Anneme bir omuz bulun ağlasın Ben ölürsem Ben ölürsem En çok sevdiğim şarkı çalınsın Bir şişe de benim için açılsın Anneme bir omuz bulun ağlasın Ben ölürsem, ben ölürsem Ben ölürsem Gözyaşımı bulutlara saklayın Tadım tuzum toprağıma karışsın Bahar gelir çiçek olur açarım Ben ölürsem Ben ölürsem Bir çınar olsun bedenim saçılsın Tüm aşkların isimleri kazınsın Tek kelime benim için yazılsın Ben ölürsem Ben ölürsem En çok sevdiğim şarkı çalınsın Bir şişe de benim için açılsın Anneme bir omuz bulun ağlasın Ben ölürsem Ben ölürsem En çok sevdiğim şarkı çalınsın Bir şişe de benim için açılsın Anneme bir omuz bulun ağlasın Ben ölürsem, ben ölürsem Ben ölürsem Bir tek onu çağırmayın