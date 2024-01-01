Ben Ölürsem Şarkı Sözleri
Ozan Ünlü Ben Ölürsem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Ünlü Ben Ölürsem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Ölürsem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ben ölürsem
Gözyaşımı bulutlara saklayın
Tadım tuzum toprağıma karışsın
Bahar gelir çiçek olur açarım
Ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir çınar olsun bedenim saçılsın
Tüm aşkların isimleri kazınsın
Benim için tek kelime yazılsın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem, ben ölürsem
Ben ölürsem
Gözyaşımı bulutlara saklayın
Tadım tuzum toprağıma karışsın
Bahar gelir çiçek olur açarım
Ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir çınar olsun bedenim saçılsın
Tüm aşkların isimleri kazınsın
Tek kelime benim için yazılsın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem, ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir tek onu çağırmayın
-
Ben ölürsem
Gözyaşımı bulutlara saklayın
Tadım tuzum toprağıma karışsın
Bahar gelir çiçek olur açarım
Ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir çınar olsun bedenim saçılsın
Tüm aşkların isimleri kazınsın
Benim için tek kelime yazılsın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem, ben ölürsem
Ben ölürsem
Gözyaşımı bulutlara saklayın
Tadım tuzum toprağıma karışsın
Bahar gelir çiçek olur açarım
Ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir çınar olsun bedenim saçılsın
Tüm aşkların isimleri kazınsın
Tek kelime benim için yazılsın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem
Ben ölürsem
En çok sevdiğim şarkı çalınsın
Bir şişe de benim için açılsın
Anneme bir omuz bulun ağlasın
Ben ölürsem, ben ölürsem
Ben ölürsem
Bir tek onu çağırmayın