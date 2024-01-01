Gemiler Ft İskender Paydaş Şarkı Sözleri
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Ozan Ünlü
Gemiler Ft İskender Paydaş
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Biran için çıksan hayatımdan
Yanık tenli omuzumda
Haykırsam maziden, uzaklardan
Şu anda yanımda
Deniz rüzgara karışmış güneşte
Martı sesleri vardı gülüşlerde
Gülüşlerde gülüşlerde
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
Bir an için çıksan hayatımdan
Yanık tenli omuzumda
Haykırsam maziden, uzaklardan
Şu anda yanımda
Deniz rüzgara karışmış güneşte
Dalga sesleri vardı gülüşlerde
Gülüşlerde gülüşlerde
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice