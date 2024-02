Ozan Koçer

Boşu Boşuna Geçtim ben o yolları geçtim Yazdığım kitabımı okuma bana Öyle çağırmakla aşk sana gelmez O sadece uğrar kalbi olana *** Geçtim ben o yolları geçtim Yazdığım kitabımı okuma bana Sevdim demekle aşk sana gelmez O sadece uğrar kalbi olana *** Parayla pulla hiç işi olmaz Dünyada tektir bir eşi olmaz Sen aşk için uygun değilsin yavrum Uğraşma senden hiçbir şey olmaz *** Boşuna boşuna oynama boşuna Kim inanır senin olmayan aşkına Ya sana inansam kahrolur insan Senin gibi zalim düşmanımın başına

Sensiz Olmuyor Yine de aklımdasın, sadece uzaktasın. Ama olmuyor, sensiz olmuyor. Gülmüyor, gözlerim gülmüyor. *** Aşk başıma vurdu. Müptelanım kaçma benden. Sen kanıma girdin, yine de haylazım ben. *** Aşk başıma vurdu. Başbelanım zordayım ben. Sen canımı yaktın, yine de severim ben.

Şekerim Benim 2x Ne sağın ne solun belli Bitiriyorsun sen beni Çok cicili bicili bir şeysin Vallah ham yaparım seni 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim . . . Artık yeter sabrım taştı Bak sonunda keçilerim kaçtı Bıcak sonunda kemiğe dayandı Yaptıkların çizmeyi aştı 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler icelim Kendimizden geçelim Ist dieser Songtext korrekt? Ja, korrekt Nein, falsch

Arkadaş Dokunmak ellerine bu kadar zor değildi O çok güzel gözler var ya bir zamanlar o benimdi *** Ne yapalım arkadaş nasıl içilmesin Dertlerin varsa sen de bendensin *** Bana bir iyilik yap halimi bilmesin Sakla beni böyle üzgün görmesin *** Konuşmak bir allahla bir de onla uzun sürerdi O çok Sıcak eller var ya bir dokunsam içim giderdi *** Ne yapalım arkadaş ...

Dünyam Kurtulsun AŞK YÜREKLİ VE UZUNSA GERİ KALDIN ARKAMDA SANA GÜLMEK YAKIŞIRDI BANA ÖLMEK BU YOLDA!!! *** BU BİR SUÇSA MAHKUM BENİM AL TUTUKLA İŞTE ELLERİM BAK GEÇERLİ HALÂ SON YEMİN KİMSE YOK SENDEN BAŞKA!!! *** BİR GARİP FARKIN VARDI. YARISI SENDE KALDI. HANİ ZOR DURUMDA SÖZÜN VARDI. GEL DÜNYAM KURTULSUN!!!

O Olmuyorsa Ellimde yok ki bir makas askı keseyim Tanidik her gün hep ayni dertler Ne gurur ne güç kalmadi bende Böyle bilin Zoruma geldi soylemek ama malesef… (2x) Sevemem o olmuyorsa Gulemem o olumuyorsa Bilemem o olumuyorsa Hayat nedir oh ohhhhhhh Ellimde yokki bir makas aski keseyim Tanidik her gün hep ayni dertler Ne gurur ne güç kalmadi bende Böyle bilin Zoruma geldi soylemek ama malesef… (4x) Sevemem o olmuyorsa Gulemem o olumuyorsa Bilemem o olumuyorsa Hayat nedir Sevemem o olmuyorsa Gulemem o olumuyorsa Bilemem o olumuyorsa

Yok Demezdim Dur bir dinle Suçlayip gitme Pisman olursun Zamani gelince *** Sevgilim diye Sarilan bendim Zanetme nolur Bir gunde degistim *** Bu yolla koy canini Vazgecilmek boyle kolay mi Yeter artik insa asktan kacarmi *** Her zaman boyle olmam Faydalan bence bu durumdan Aski sende ariyorsan Yok demezdim ben olsam *** Her zaman boyle olmam Faydalan bence bu durumdan Aski tekrar ariyorsan Tsii demezdim ben olsam

Altın Kafes sendeki askin kokusu tarif edilmez bendeki askin bakisi altin kafes *** sendemi yurekli kadin bir buz nefes bendeki dudaklar senin senin olsun *** seni gidi alkan kesenlerden çok gorduk biz seni gidi alkan kesenlerden çok gorduk biz *** of of yandi gonul doslara haber yolla altin kafes açiliyor bir yürekli hanima *** of of of of of of of aman aman dertlidir basim sorma allah akil fikir versin benim gibi adama allah akil fikir versin senin gibi haydaya

Şekerim Benim (Remix) 2x Ne sağın ne solun belli Bitiriyorsun sen beni Çok cicili bicili bir şeysin Vallah ham yaparım seni 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim . . . Artık yeter sabrım taştı Bak sonunda keçilerim kaçtı Bıcak sonunda kemiğe dayandı Yaptıkların çizmeyi aştı 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler icelim Kendimizden geçelim Ist dieser Songtext korrekt? Ja, korrekt Nein, falsch