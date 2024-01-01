Şekerim Benim Şarkı Sözleri
Ozan Koçer Şekerim Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Koçer Şekerim Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şekerim Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
AŞK YÜREKLİ VE UZUNSA
GERİ KALDIN ARKAMDA
SANA GÜLMEK YAKIŞIRDI
BANA ÖLMEK BU YOLDA!!!
***
BU BİR SUÇSA MAHKUM BENİM
AL TUTUKLA İŞTE ELLERİM
BAK GEÇERLİ HALÂ SON YEMİN
KİMSE YOK SENDEN BAŞKA!!!
***
BİR GARİP FARKIN VARDI.
YARISI SENDE KALDI.
HANİ ZOR DURUMDA SÖZÜN VARDI.
GEL DÜNYAM KURTULSUN!!!
-
-
Yine de aklımdasın,
sadece uzaktasın.
Ama olmuyor, sensiz olmuyor.
Gülmüyor, gözlerim gülmüyor.
***
Aşk başıma vurdu.
Müptelanım kaçma benden.
Sen kanıma girdin,
yine de haylazım ben.
***
Aşk başıma vurdu.
Başbelanım zordayım ben.
Sen canımı yaktın,
yine de severim ben.
-
2x
Ne sağın ne solun belli
Bitiriyorsun sen beni
Çok cicili bicili bir şeysin
Vallah ham yaparım seni
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
.
.
.
Artık yeter sabrım taştı
Bak sonunda keçilerim kaçtı
Bıcak sonunda kemiğe dayandı
Yaptıkların çizmeyi aştı
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler icelim
Kendimizden geçelim
Ist dieser Songtext korrekt?
Ja, korrekt Nein, falsch
-
Dokunmak ellerine
bu kadar zor değildi
O çok güzel gözler var ya
bir zamanlar o benimdi
***
Ne yapalım arkadaş
nasıl içilmesin
Dertlerin varsa
sen de bendensin
***
Bana bir iyilik yap
halimi bilmesin
Sakla beni böyle
üzgün görmesin
***
Konuşmak bir allahla
bir de onla uzun sürerdi
O çok Sıcak eller var ya
bir dokunsam içim giderdi
***
Ne yapalım arkadaş ...
-
Ellimde yok ki bir makas askı keseyim
Tanidik her gün hep ayni dertler
Ne gurur ne güç kalmadi bende
Böyle bilin
Zoruma geldi soylemek ama malesef…
(2x)
Sevemem o olmuyorsa
Gulemem o olumuyorsa
Bilemem o olumuyorsa
Hayat nedir
oh ohhhhhhh
Ellimde yokki bir makas aski keseyim
Tanidik her gün hep ayni dertler
Ne gurur ne güç kalmadi bende
Böyle bilin
Zoruma geldi soylemek ama malesef…
(4x)
Sevemem o olmuyorsa
Gulemem o olumuyorsa
Bilemem o olumuyorsa
Hayat nedir
Sevemem o olmuyorsa
Gulemem o olumuyorsa
Bilemem o olumuyorsa
-
Geçtim ben o yolları geçtim
Yazdığım kitabımı okuma bana
Öyle çağırmakla aşk sana gelmez
O sadece uğrar kalbi olana
***
Geçtim ben o yolları geçtim
Yazdığım kitabımı okuma bana
Sevdim demekle aşk sana gelmez
O sadece uğrar kalbi olana
***
Parayla pulla hiç işi olmaz
Dünyada tektir bir eşi olmaz
Sen aşk için uygun değilsin yavrum
Uğraşma senden hiçbir şey olmaz
***
Boşuna boşuna oynama boşuna
Kim inanır senin olmayan aşkına
Ya sana inansam kahrolur insan
Senin gibi zalim düşmanımın başına
-
Dur bir dinle
Suçlayip gitme
Pisman olursun
Zamani gelince
***
Sevgilim diye
Sarilan bendim
Zanetme nolur
Bir gunde degistim
***
Bu yolla koy canini
Vazgecilmek boyle kolay mi
Yeter artik insa asktan kacarmi
***
Her zaman boyle olmam
Faydalan bence bu durumdan
Aski sende ariyorsan
Yok demezdim ben olsam
***
Her zaman boyle olmam
Faydalan bence bu durumdan
Aski tekrar ariyorsan
Tsii demezdim ben olsam
-
sendeki askin kokusu tarif edilmez
bendeki askin bakisi altin kafes
***
sendemi yurekli kadin bir buz nefes
bendeki dudaklar senin senin olsun
***
seni gidi alkan kesenlerden
çok gorduk biz
seni gidi alkan kesenlerden
çok gorduk biz
***
of of yandi gonul
doslara haber yolla
altin kafes açiliyor
bir yürekli hanima
***
of of of of of of of aman aman
dertlidir basim sorma
allah akil fikir versin benim gibi adama
allah akil fikir versin senin gibi haydaya
-
2x
Ne sağın ne solun belli
Bitiriyorsun sen beni
Çok cicili bicili bir şeysin
Vallah ham yaparım seni
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
.
.
.
Artık yeter sabrım taştı
Bak sonunda keçilerim kaçtı
Bıcak sonunda kemiğe dayandı
Yaptıkların çizmeyi aştı
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler icelim
Kendimizden geçelim
Ist dieser Songtext korrekt?
Ja, korrekt Nein, falsch
-
2x
Ne sağın ne solun belli
Bitiriyorsun sen beni
Çok cicili bicili bir şeysin
Vallah ham yaparım seni
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
.
.
.
Artık yeter sabrım taştı
Bak sonunda keçilerim kaçtı
Bıcak sonunda kemiğe dayandı
Yaptıkların çizmeyi aştı
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler icelim
Kendimizden geçelim
Ist dieser Songtext korrekt?
Ja, korrekt Nein, falsch