Eski Sevgilim Şarkı Sözleri
Ozan Koçer Eski Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Koçer Eski Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
-
Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
-
Ozan Malum Şarkı Sözü
Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek
Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok?
Elini vicdanına koysana yoksa sende
O da mı yok?
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
Bundan sonrası malum
Darma duman bu ara benim halim… Halim
Bana bu kim diye soruyorlar
Adı önemli değil o bir zalim… Zalim
-
Ya kendini bırak bana
yada beni bana bırak da yaşayayım
Bu nasıl ayrılık bir daha gelme
gelmede alışayım
***
Ben senin yalnız kalışkarında
tek adresin olamam
Ya benim ol herşeyinle
yada unut herşeyimle
***
Yıllardır denedik olmadı
suç biraz bende birazda sende
Ama uzatmayalım artık
sakın bir daha gelme
***
Sönmüyor ateşimiz
ama alev alev de yanmıyor
Ayrılık zor ama
beraberkende olmuyor
***
Yazılmışsa bir kez
ilahi kalemle kaderimiz
Hiç bir kalem kaderi
silip baştan yazmıyor
-
Ya kendini bırak bana
yada beni bana bırak da yaşayayım
Bu nasıl ayrılık bir daha gelme
gelmede alışayım
***
Ben senin yalnız kalışkarında
tek adresin olamam
Ya benim ol herşeyinle
yada unut herşeyimle
***
Yıllardır denedik olmadı
suç biraz bende birazda sende
Ama uzatmayalım artık
sakın bir daha gelme
***
Sönmüyor ateşimiz
ama alev alev de yanmıyor
Ayrılık zor ama
beraberkende olmuyor
***
Yazılmışsa bir kez
ilahi kalemle kaderimiz
Hiç bir kalem kaderi
silip baştan yazmıyor
-
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana yalanlar kur hadi alçak
Önce kendini affet ben seni affettim
****
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana yalanlar kur hadi alçak
Önce kendini affet ben seni affettim
***
Neden yüzüme bakamıyorsun?
Yine ne saklıyorsun?
İnan bir tek sende gizli kalmayacak
İnsaf canımı yakıyorsun
Neyine yapıyorsun
Durdur intikamım ikimizi de yakacak
***
Saygımdan sevgimden biraz değer verdiysen
Yaşadıysam bir sebebi var bir son bahar ömrümden
Saygımdan sevgimden biraz değer verdiysen
Yaşadıysam bir sebebi var bir son bahar ömrümden
***
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana yalanlar kur hadi alçak
Önce kendini affet ben seni affettim
***
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana yalanlar kur hadi alçak
Önce kendini affet ben seni affettim
***
Saygımdan sevgimden biraz değer verdiysen
Yaşadıysam bir sebebi var bir son bahar ömrümden
Saygımdan sevgimden biraz değer verdiysen
Yaşadıysam bir sebebi var bir son bahar ömrümden
***
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana yalanlar kur hadi alçak
Önce kendini affet ben seni affettim
***
Kim olursan ol senin adın eski sevgilim kalacak
Kalbine sor beni sor hadi yarın geç olacak
Sebepler bul bana