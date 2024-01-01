7/24 Dinle
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Şarkı Sözleri
Ozan Koçer Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Koçer Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ozan Koçer
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler
-
2x
Ne sağın ne solun belli
Bitiriyorsun sen beni
Çok cicili bicili bir şeysin
Vallah ham yaparım seni
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
.
.
.
Artık yeter sabrım taştı
Bak sonunda keçilerim kaçtı
Bıcak sonunda kemiğe dayandı
Yaptıkların çizmeyi aştı
2x
Gel etme eyleme güzel
Ver kararını artık ver
Nedir seni düşündüren
Yaktın beni beni içten
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Mhh...mhh...
Şekerim benim
Of of
O nazını yerim
Hadi hadi gel gel
Birşeyler içelim
Kendimizden geçelim
Hadi gel hadi gel
Birşeyler icelim
Kendimizden geçelim
Ist dieser Songtext korrekt?
Ja, korrekt Nein, falsch
-
-
-
-
Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim
Akıtan gözyaşımı pâyine bir secd'ederim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim.
-
-
-
Cânâ rakîbi handân edersin
Cânâ rakîbi handân edersin
Ben bînevâyı giryân edersin
Ben bînevâyı giryân edersin
***
Bîgânelerle ünsiyet etme
Bîgânelerle ünsiyet etme
Bana cihanı zindân edersin
Bana cihanı zindân edersin