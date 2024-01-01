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7/24 Dinle Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Şarkı Sözleri

Ozan Koçer Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ozan Koçer Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ozan Koçer

Ozan Koçer

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler

  • Şekerim Benim

  • Şahane Gözler Şahane

  • Pencere Açıldı Bilal Oğlan Piştov Patlad

  • Mani Oluyor Halime Takrire Hicabım

  • Öyle Bir Afet-i Yekta-yı Emelsin Meleğim

  • Nigah-ı Mestine Canlar Dayanmaz

  • Mayadağdan Kalkan Kazlar

  • Cana Rakibi Handan Edersin

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