Ozan Koçer

2x Ne sağın ne solun belli Bitiriyorsun sen beni Çok cicili bicili bir şeysin Vallah ham yaparım seni 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim . . . Artık yeter sabrım taştı Bak sonunda keçilerim kaçtı Bıcak sonunda kemiğe dayandı Yaptıkların çizmeyi aştı 2x Gel etme eyleme güzel Ver kararını artık ver Nedir seni düşündüren Yaktın beni beni içten Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi gel hadi gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Mhh...mhh... Şekerim benim Of of O nazını yerim Hadi hadi gel gel Birşeyler içelim Kendimizden geçelim Hadi gel hadi gel Birşeyler icelim Kendimizden geçelim Ist dieser Songtext korrekt? Ja, korrekt Nein, falsch