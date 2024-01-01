Ozan Koçer

Ya kendini bırak bana yada beni bana bırak da yaşayayım Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelmede alışayım *** Ben senin yalnız kalışkarında tek adresin olamam Ya benim ol herşeyinle yada unut herşeyimle *** Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende birazda sende Ama uzatmayalım artık sakın bir daha gelme *** Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor *** Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor

Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor