Ozan Koçer

Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var Büyükler kös kös otururken, adam oluvermiş çocuklar Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş karamürsel sepetler Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine Kınalar yakalım elimize (Kınalar yakalım elimize) Sahip olalım dilimize (Sahip olalım dilimize) Aman dikkat belimize (Aman dikkat belimize) Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? (Wow) Eh Barış abi aşk olsun aç koynuna kuş konsun Çek ipini rahvan gitsin inceldiği yerden kopsun Kimileri kahve kaynatsın, kimi hala dansöz oynatsın Leyleğin ömrü iki lak lak değerler oldu tepetaklak El salla, el salla (El salla, el salla) Kol salla, kol salla (Kol salla, kol salla) Sağ gösterip sol salla (Sağ gösterip sol salla) Bir omuz at sağdan solla (Bir omuz at sağdan solla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla Geliyor bir ahu afet, tepeden tırnağa zerafet (Öldür bizi letafet, bizim sonumuz felaket) (Hayırdır inşallah kızlar, ne diyor bu uçuk çılgınlar) Hayır mı şer mi göreceğiz artık, sabrın sonu selamet Kınalar yakalım elimize (Kınalar yakalım elimize) Sahip olalım dilimize (Sahip olalım dilimize) Aman dikkat belimize (Aman dikkat belimize) Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? (Wow) El salla, el salla (El salla, el salla) Kol salla, kol salla (Kol salla, kol salla) Sağ gösterip sol salla (Sağ gösterip sol salla) Bir omuz at sağdan solla (Bir omuz at sağdan solla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla Dandini dastana, dinolar bostana İyi bak hastana, sor beni ustana El salla, el salla (El salla, el salla) Dandini dastana, dinolar bostana İyi bak hastana, sor beni ustana El salla, el salla (El salla, el salla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla