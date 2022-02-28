Özcan Deniz

Evleri kahvenin karşısındadır Yaşını sormayın, 15'indedir Boyu selvidir, yüzü güzeldir Beni öldürdü bu zalım dilber Boyu selvidir, yüzü güzeldir Beni öldürdü bu zalım dilber *** Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel *** Saçı örmeli, onu görmeli Gözü sürmeli, bu zalım dilber Gecelerimde rüyalarımda Beni öldürdü bu zalım dilber Gecelerimde rüyalarımda Beni öldürdü bu zalım dilber *** Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel *** Onun elinden, onun yüzünden Onun derdinden ben nere' gide'm Mahleden geçer, gözünü süzer Beni kahreder, nasıl ede'm? Mahleden geçer, gözünü süzer Beni kahreder, nasıl ede'm? **** Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel *** Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel Akşam bize gel, saza söze gel Muhabbetimiz çok güzel