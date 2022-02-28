Akşam Bize Gel Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Akşam Bize Gel
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Evleri kahvenin karşısındadır
Yaşını sormayın, 15'indedir
Boyu selvidir, yüzü güzeldir
Beni öldürdü bu zalım dilber
Boyu selvidir, yüzü güzeldir
Beni öldürdü bu zalım dilber
***
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
***
Saçı örmeli, onu görmeli
Gözü sürmeli, bu zalım dilber
Gecelerimde rüyalarımda
Beni öldürdü bu zalım dilber
Gecelerimde rüyalarımda
Beni öldürdü bu zalım dilber
***
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
***
Onun elinden, onun yüzünden
Onun derdinden ben nere' gide'm
Mahleden geçer, gözünü süzer
Beni kahreder, nasıl ede'm?
Mahleden geçer, gözünü süzer
Beni kahreder, nasıl ede'm?
****
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
***
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel
Akşam bize gel, saza söze gel
Muhabbetimiz çok güzel