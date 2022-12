Özcan Deniz

Fani şu âleme Geldim ben sevmeye Gezdim seyyah Şaştım bu dünyanın hâllerine *** Usta sorma be Aşk zor, zor herkese İnsan malum Toprak çağırır günün birinde *** Ah be, sevdaya düşe düşe Kaldım bir ateşin içinde Ömrüm kül oldu ele güne Dünya hayırsız dolmuş *** Ah be, sevdaya düşe düşe Kaldım bir ateşin içinde Küstüm sonunda sevmelere Kullar vefasız olmuş *** Nasıl gurbet içim dışım Eller bahar, ben hep kışım Vuruldu bak gönül kuşum Uçar mı? Allah büyük *** Sonsuz gurbet içim dışım Eller bahar, ben hep kışım Vuruldu bak gönül kuşum Uçar mı? Allah büyük *** Fani şu âleme Geldim ben sevmeye Gezdim seyyah Şaştım bu dünyanın hâllerine *** Usta sorma be Aşk zor, zor herkese İnsan malum Toprak çağırır günün birinde *** Ah be, sevdaya düşe düşe Kaldım bir ateşin içinde Ömrüm kül oldu ele güne Dünya hayırsız dolmuş *** Ah be, sevdaya düşe düşe Kaldım bir ateşin içinde Küstüm sonunda sevmelere Kullar vefasız olmuş *** Nasıl gurbet içim dışım Eller bahar, ben hep kışım Vuruldu bak gönül kuşum Uçar mı? Allah büyük *** Sonsuz gurbet içim dışım Eller bahar, ben hep kışım Vuruldu bak gönül kuşum Uçar mı? Allah büyük *** Bilirim Allah büyük Yine de Allah büyük Bilirim Allah büyük Yine de Allah büyük