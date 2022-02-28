Özcan Deniz

Allah Büyük Şarkı Sözleri
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Fani şu âleme
Geldim ben sevmeye
Gezdim seyyah
Şaştım bu dünyanın hâllerine
***
Usta sorma be
Aşk zor, zor herkese
İnsan malum
Toprak çağırır günün birinde
***
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Ömrüm kül oldu ele güne
Dünya hayırsız dolmuş
***
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Küstüm sonunda sevmelere
Kullar vefasız olmuş
***
Nasıl gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
***
Sonsuz gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
***
Fani şu âleme
Geldim ben sevmeye
Gezdim seyyah
Şaştım bu dünyanın hâllerine
***
Usta sorma be
Aşk zor, zor herkese
İnsan malum
Toprak çağırır günün birinde
***
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Ömrüm kül oldu ele güne
Dünya hayırsız dolmuş
***
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Küstüm sonunda sevmelere
Kullar vefasız olmuş
***
Nasıl gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
***
Sonsuz gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
***
Bilirim Allah büyük
Yine de Allah büyük
Bilirim Allah büyük
Yine de Allah büyük