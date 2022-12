Özcan Deniz

Alma Ahımı Sorarlar derdin ne diye Derdim sana doymaz, doymaz inan Bu efkarın bir tarifi yok Kitaplara sığmaz, sığmaz inan *** Alma, alma ahımı Yalanım yok yok günahım yok Gayrı duy figanımı Benim sensiz muradım yok alma *** Yalnız yürüdüm yalnız uyudum Yalnız kanadım ben o bilmez inan Bu efkarın bir tarifi yok Kitaplara sığmaz sığmaz inan *** Alma alma ahımı Yalanım yok yok günahım yok Gayrı duy figanımı Benim sensiz muradım yok *** Alma ahımı Yalanım yok yok günahım yok Gayrı duy figanımı Benim sensiz muradım yok alma

Yapmak Lazım Bildiğim her şeyi unutasım var Başıboş sahilde dolaşasım var İte köpeğe bulaşasım var bu aralar Küstüğüm herkesle barışasım var *** Bi daha bi daha küsüp aramayasım var Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar *** Arayanı da aramayanı da Yarayanı da yaramayanı da Kınayanı da kınamayanı da boş verdim *** Arayanı da aramayanı da Yarayanı da yaramayanı da Kınayanı da kınamayanı da boş verdim *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım *** Bildiğim her şeyi unutasım var Başıboş sahilde dolaşasım var İte köpeğe bulaşasım var bu aralar Küstüğüm herkesle barışasım var *** Bi daha bi daha küsüp aramayasım var Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar *** Arayanı da aramayanı da Yarayanı da yaramayanı da Kınayanı da kınamayanı da boş verdim *** Arayanı da aramayanı da Yarayanı da yaramayanı da Kınayanı da kınamayanı da boş verdim *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım *** Dertli bir kemancı bulmak lazım Şöyle bir masayı donatmak lazım Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım

Aklında Olsun Neden asık o yüzün Sanki son günümüz Çabuk olsun dönüşün Kaldı son gücümüz *** Şüphen varsa hala aşkımdan Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim *** Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim *** Neden sustu gülüşün Nerde ilk günümüz Unuttun mu bir düşün? Cennete sözümüz *** Şüphen varsa hala aşkımdan Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim *** Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim *** Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim

Kimseler Kalmadı Ortalıkta aşık olunacak Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı Kalanı da bulana kadar Beni yıllar aldı Beni yeller aldı *** Nerdesin hakkım olan güzel Beni eller üzer ziyan zebil eder Parça pinçik yolunan kalbimin Küçüğüne kaldın Hadi nerde kaldın? *** Zaman mı değişti yoksa? Ben mi eski kafalı kaldım? Etrafta çok mağdur var şaka gibi Onlar da soruyolar bu soruyu Cevap, cevap, cevap *** Ortalıkta aşık olunacak Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı Kalanı da bulana kadar Beni yıllar aldı Beni yeller aldı *** Nerdesin hakkım olan güzel Beni eller üzer ziyan zebil eder Parça pinçik yolunan kalbimin Küçüğüne kaldın Hadi nerde kaldın? *** Dikiş tutmuyor ki artık Kumaş mı kötü? yoksa iplik mi? Gider mi mezara kadar çoklu bekarlık Gerçek mi? yalan mı ruh ikizi? Cevap, cevap, cevap *** Ortalıkta aşık olunacak Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı Kalanı da bulana kadar Beni yıllar aldı Beni yeller aldı *** Ortalıkta aşık olunacak Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı Kalanı da bulana kadar Beni yıllar aldı Beni yeller aldı *** Nerdesin hakkım olan güzel Beni eller üzer ziyan zebil eder Parça pinçik yolunan kalbimin Küçüğüne kaldın Hadi nerde kaldın? *** Ortalıkta aşık olunacak Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı

Bi Düşün Bir insanın üstüne, bu kadar gelinmez ki Nedir bu sendeki "bir şey olmaz" duygusu Uzaktan öyle mi görünüyorum gerçekten Yanmaz bunun canı insan değil bu *** Benim de yaralanınca, yanan bir canım var Ayrılık yaşayınca, akan göz yaşım var Benim de özlemek gibi, duygularım mevcut Kalbi kırılınca, küsen bir yanım var *** Bi düşün, bi düşün, bütün bunları Belki de, bulursun, doğru olanı Bi düşün, bi düşün, bütün bunları Belki de, bulursun, doğru olanı *** Bu önyargılarınla, boğuşup duruyorsun Neler kaçırdığını düşünmüyorsun Zalimliğin bir tek, bana mı gerçekten Beni kaybetmekle ne kazanıyorsun *** Benim de yaralanınca, yanan bir canım var Ayrılık yaşayınca, akan göz yaşım var Benim de özlemek gibi, duygularım mevcut Kalbi kırılınca küsen bir yanım var *** Bi düşün, bi düşün, bütün bunları Belki de bulursun, doğru olanı Bi düşün, bi düşün, bütün bunları Belki de bulursun, doğru olanı

Hala Seviyorum Hâlâ seviyorum, seviyorum Ne yapsan da ne etsen de Geçmez biliyorum Azalsan da çoğalsan da *** Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi? Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi? *** İnsanlar arasında en iyisi değilim Bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim Kendim gidiyorum *** Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim Zar zor gülüyorum Sen dahil kimseden davacı da değilim Hâlâ seviyorum *** İnsanlar arasında en iyisi değilim Bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim Kendim gidiyorum *** Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim Zar zor gülüyorum Sen dahil kimseden davacı da değilim Hâlâ seviyorum *** Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi? Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi? *** İnsanlar arasında en iyisi değilim Bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim Kendim gidiyorum *** Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim Zar zor gülüyorum Sen dahil kimseden davacı da değilim Hâlâ seviyorum *** İnsanlar arasında en iyisi değilim Bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim Kendim gidiyorum *** Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim Zar zor gülüyorum Sen dahil kimseden davacı da değilim Hâlâ seviyorum

Seyyah Seyyah oldum ben bu alemde Senin aşkından derbeder oldum *** Diyar diyar gezdim senin uğruna Şişeler devirdim aşkın yoluna *** Islandım durdum aşk yağmurunda Seni düşünüp durdum yalnız başıma *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Derbeder oldum *** Seyyah oldum ben bu alemde Senin aşkından derbeder oldum *** Diyar diyar gezdim senin uğruna Şişeler devirdim aşkın yoluna *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Derbeder oldum Derbeder oldum *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru *** Derbeder oldum

Merakımdan Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli Hala çok güzelsin eskisi gibi Seninle beraberken en çok korktuğumdu Bir gün ya olursak iki yabancı gibi Gördüm seni başkasıyla Aldatılmış gibi hissettim bak birden Oysa sen benden çoktan gitmiştin, gitmiştin *** Ben her gece ağladım , yokluğunla savaştım Her köşede anıların hayırsız Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım Her köşede anıların hayırsız *** Utandım belli etmedim eşe dosta E sen nasılsın bu arada? Yanlış anlama beni, sakın yanlış anlama Sadece merakımdan, merakımdan, merakımdan *** Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım Her köşede anılarım hayırsız Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım Her köşede anıların hayırsız *** Utandım belli etmedim eşe dosta E sen nasılsın bu arada? Yanlış anlama beni, sakın yanlış anlama Sadece merakımdan, merakımdan, merakımdan *** Merakımdan, merakımdan, merakımdan

Deli Kız Bir deli kıza aşık oldum sandım Ne kadar bocaladım ve ne kadar yanıldım Oyunmuş meğer o gidip gelmeleri Geç anladı kalbim sahte yüz verişlerini *** Bilseydim eğer yalanmış herşey Umursamazdım elbet kalbimin seslerini Şu virane aklı ona tarumar ettim Belki sever diye kapısında geceledim *** Şimdi yorgunum elbet Şimdi pişmanım elbet Ama sürmez bu böyle Sanmasın ilelebet *** Ben giderim yoluma hayalime Umudum çok yine yeni günlere O ağlasın yoksun kalbine Dönemem artık onu seven halime *** Ben giderim yoluma hayalime Umudum çok yine yeni günlere O ağlasın yoksun kalbine Dönemem artık onu seven halime *** Bilseydim eğer yalanmış herşey Umursamazdım elbet kalbimin seslerini Şu virane aklı ona tarumar ettim Belki sever diye kapısında geceledim *** Şimdi yorgunum elbet Şimdi pişmanım elbet Ama sürmez bu böyle Sanmasın ilelebet *** Ben giderim yoluma hayalime Umudum çok yine yeni günlere O ağlasın yoksun kalbine Dönemem artık onu seven halime *** Ben giderim yoluma hayalime Umudum çok yine yeni günlere O ağlasın yoksun kalbine Dönemem artık onu seven halime *** O ağlasın *** Ben giderim yoluma hayalime Umudum çok yine yeni günlere O ağlasın yoksun kalbine Dönemem artık onu seven halime Dönemem artık onu seven halime

Tatlım Olabilir mi hiç ayrılık senle Haydi sonsuzluk olsana bende Bitebilir mi hiç hadi canım sende Gidebilirdim ben ama canım sende *** Şimdi aşkınla serseri oldum Sende kaybettiğim ömrümü buldum Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana böyle ne yaptın Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul *** Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana böyle ne yaptın Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul kabul *** Olabilir mi hiç ayrılık senle Haydi sonsuzluk olsana bende Bitebilir mi hiç hadi canım sende Gidebilirdim ben ama canım sende *** Şimdi aşkınla serseri oldum Sende kaybettiğim ömrümü buldum Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana böyle ne yaptın Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul *** Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana söyle ne yaptın Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul *** Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana böyle ne yaptın Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul *** Tatlım, tatlım, tatlım Sen bana söyle ne yaptın Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul *** Tatlım, tatlım, tatlım

Naz Barı Ne olur, ansızın bana gel Ayrılığı unut, at Bu deli derbeder adamı Al, yüreğine kat *** Gel, bi' de bana sor yokluğunu Yokluğun hakikat Gel, bi' de bana sor yokluğunu Yokluğun hakikat *** Çal, söyle dertli sazım Yar gönlümde ince sızım Kim dinler, kim avutur? Kime geçer şimdi sen gibi nazım? *** Çal, söyle dertli sazım Yar gönlümde ince sızım Kim dinler, kim avutur? Kime geçer şimdi sen gibi nazım? *** Arayıp sormadan bana gel Ayrılığı unut, at Bu deli derbeder adamı Al, yüreğine kat *** Gel, bi' de bana sor yokluğunu Yokluğun hakikat Gel, bi' de bana sor yokluğunu Yokluğun hakikat *** Çal, söyle dertli sazım Yar gönlümde ince sızım Kim dinler, kim avutur? Kime geçer şimdi sen gibi nazım? *** Çal, söyle dertli sazım Yar gönlümde ince sızım Kim dinler, kim avutur? Kime geçer şimdi sen gibi nazım?