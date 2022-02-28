Özcan Deniz

Aşkımsın Sevmek nedir bilmezdim Sevmeği senden öğrendim Hasret nedir bilmezdim Hasreti senden öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın *** Acı nedir bilmezdim Acıyı senden öğrendim Feryat nedir bilmezdim Feryadı senden öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın *** Aşk ateşi bilmezdim Aşkınla yandım öğrendim Ağlamak nedir bilmezdim Sensiz kalınca öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın *** Kahretmeyi bilmezdim İsyanı senden öğrendim Teselliler çaresiz Sensiz olmuyor öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım

Fetbaz O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** En şirinisin, en güzelisin (Fetbaz)

Kadersizim Hiç istemezdim böyle olmasını Hiç istemezdim senin ağlamanı Bilmem neden sana böyle bağlanışım Neden bağlanıp da gitmek isteyişim. *** Belki de korkuyorum Senin beni bırakmandan Belki de korkuyorum yarınlarımdan. *** Kadersizim kadersizim Aşktan yana kadersizim Umduklarım bulduklarım Birbirini tutmaz neyleyim. *** Acılara gönüllüyüm Ben aşkların sürgünüyüm Sana kıyamam ben ağlama. Gözyaşlarında ölürüm *** Vurgun yedim inan inan Çok sevmekten Korkuyorum küçüğüm Seni mahvetmekten *** Belki de korkuyorum Senin beni bırakmandan Belki de korkuyorum yarınlarımdan. *** Kadersizim kadersizim Aşktan yana kadersizim Umduklarım bulduklarım Birbirini tutmaz neyleyim.

Toprak Olacaksın Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Ah beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa O günah benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa Günahlar benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın

Öl Deseydin Be hey vicdansız, yüreksiz Öl deseydin ölmez miydim? Sen efendi ben de köle Ol deseydin olmaz mıydım? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey hey? *** Gerek yoktu yanmalara Yanıp da kül olmalara Benim için ummanlara Dal deseydin dalmaz mıydım? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey hey? *** Yanardım yanardağ gibi Püskürürdüm lavlar gibi Sonbaharda yaprak gibi Sol deydin solmaz mıydım? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey?