Özcan Deniz

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Buradayım işte buradayım Âlem duysun ben buradayım *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Buradayım işte buradayım Âlem duysun ben buradayım *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi

Hiç böyle olmadım ki Olsam da sevmedim ki Sen beni duman ettin Helal sana *** Doğan güneş artık sensin Her bahar çiçeğimsin Tanrıdan tek dileğimsin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Gözümün önünden gitmedi bakışların Sen beni benden ettin Helal sana *** Duvarlarda resimlerin Şarkılarda gözlerin Sen beni talan ettin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin (Ah o gözlerin, ah o gözlerin) (Ah o gözlerin, ah o gözlerin)