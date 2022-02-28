Özcan Deniz

Asrı Gurbet Şarkı Sözleri
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Asrı Gurbet Harap Etmiş Köyümü
Bülbül Getmiş, Baykuş Konmuş
Gel Hele Gel Hele Gel Hele
Gel Hele
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Ben Ağayım, Ben Paşayım Di Gel
Kapıları Kitleyip de Gitmişler
Gel Hele Gel Hele Gel Hele
Gel Hele Gel Hele
Ben Ağayım, Ben Paşayım Di Gel
Kapıları Kitleyip de Gitmişler
Gel Hele
Gel Hele De Kömür Gözlüm Gel Hele