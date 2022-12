Karlar kadar temiz Bir kalbin var senin Yıldız kadar parlak Bir gönlün var senin *** Karlar kadar temiz Bir kalbin var senin Yıldız kadar parlak Bir gönlün var senin *** Dağlar kadar yalnız Bir başım var benim Seni unutmadım Unutamam ki *** Ayrılamam sevdiğimsin Ayrılamam her şeyimsin Ayrılamam can evimsin Ayrılamam *** Ayrılamam sevdiğimsin Ayrılamam her şeyimsin Ayrılamam can evimsin Ayrılamam *** Can koydum bu aşka Ayrılamam senden Koparamam seni Seven gönlümden *** Can koydum bu aşka Ayrılamam senden Koparamam seni Seven gönlümden *** Alsalar canımı Vazgeçemem senden Seni unutmadım Unutamam ki *** Ayrılamam sevdiğimsin Ayrılamam her şeyimsin Ayrılamam can evimsin Ayrılamam *** Ayrılamam sevdiğimsin Ayrılamam her şeyimsin Ayrılamam can evimsin Ayrılamam