Özcan Deniz

Ayrılık acısını sonunda gösterdin ya Sensizliğin sancısını sonunda çektirdin ya Ayrılık acısını sonunda gösterdin ya O kara gözlerinden mahrum bıraktın ya *** Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta *** Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben Bilirsin ki hiçbir şey sensiz bu ben Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben Yıkılan yarınlarımı yeniden kuramam ben *** Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta *** Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya O kara gözlerine hasret bıraktın ya Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden Umutları, sabahları, sevdaları yıkılan yarınları Yeniden kuramam ki ben Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta