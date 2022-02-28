Ayrılık Şarkı Sözleri
Özcan Deniz Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ayrılık acısını sonunda gösterdin ya
Sensizliğin sancısını sonunda çektirdin ya
Ayrılık acısını sonunda gösterdin ya
O kara gözlerinden mahrum bıraktın ya
***
Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta
Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta
Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta
Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta
***
Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben
Bilirsin ki hiçbir şey sensiz bu ben
Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben
Yıkılan yarınlarımı yeniden kuramam ben
***
Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta
Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta
Ellerin ellerimden uzakta çok uzakta
Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta
***
Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya
Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya
O kara gözlerine hasret bıraktın ya
Yollarım karanlık kendimi kaybettim ben
Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden
Umutları, sabahları, sevdaları yıkılan yarınları
Yeniden kuramam ki ben
Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta
Yüreğim sensiz şerefsiz bir tuzakta