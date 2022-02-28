Özcan Deniz

Yaktın yıktın, nesin geçtin
Bende kaldı, bende kaldı
Oyunu bozan bu oyuncu da kim?
Bende kaldı, bende kaldı
***
Giderken unuttun çok şeyini
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al onları, atarım şimdi
Bende kaldı, bende kaldı
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Kedin hasta, ben bakamam ki
Bende kaldı, bende kaldı
Leylakların da açmaz oldu
Bende kaldı, bende kaldı
***
Banyodaki bebekli bornozun
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al, başıma bela oldu
Bende kaldı, bende kaldı (of)
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o
***
Giderken unuttun anıları
Bende kaldı, bende kaldı
Zaman alır gider acıları
Bende kaldı, bende kaldı
***
Masmavi hayallerimiz vardı ya
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al onları, atarım şimdi
Bende kaldı, bende kaldı
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o