Özcan Deniz

Yaktın yıktın, nesin geçtin Bende kaldı, bende kaldı Oyunu bozan bu oyuncu da kim? Bende kaldı, bende kaldı *** Giderken unuttun çok şeyini Bende kaldı, bende kaldı Gel de al onları, atarım şimdi Bende kaldı, bende kaldı *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Kedin hasta, ben bakamam ki Bende kaldı, bende kaldı Leylakların da açmaz oldu Bende kaldı, bende kaldı *** Banyodaki bebekli bornozun Bende kaldı, bende kaldı Gel de al, başıma bela oldu Bende kaldı, bende kaldı (of) *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o *** Giderken unuttun anıları Bende kaldı, bende kaldı Zaman alır gider acıları Bende kaldı, bende kaldı *** Masmavi hayallerimiz vardı ya Bende kaldı, bende kaldı Gel de al onları, atarım şimdi Bende kaldı, bende kaldı *** Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o *** Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne Bahane bahane, bunların hepsi bahane Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne *** Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende Sensin o, sensin o, sensin o