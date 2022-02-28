Özcan Deniz

Baldız Şarkı Sözleri
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Evlerine girdim de iç güveyi
Oynadı iki kızın birden yüreği
Ah ben seçeyim asılacağım direği
Bir anlayan olursa
Mazallah maf olurum
***
Ne bilirdim evdeki yeni yetmeyi
İster miydim çifte sevda çekmeyi
Ah beceremedim ne kalmayı ne gitmeyi
Her ikisinden de olursam kahrolurum
***
Bağışla Mevla'm bağışla
Kalbimi bozdum ben bu işte
Ben hayırsız gidişte
Kendime zor eş bulurum
***
Kaş göz etme deli kız, deli kız
Ben damat ah sen bal baldız
Bir duyan olursa maazallah
Kıyamete kadar yanarız