Özcan Deniz

Evlerine girdim de iç güveyi Oynadı iki kızın birden yüreği Ah ben seçeyim asılacağım direği Bir anlayan olursa Mazallah maf olurum *** Ne bilirdim evdeki yeni yetmeyi İster miydim çifte sevda çekmeyi Ah beceremedim ne kalmayı ne gitmeyi Her ikisinden de olursam kahrolurum *** Bağışla Mevla'm bağışla Kalbimi bozdum ben bu işte Ben hayırsız gidişte Kendime zor eş bulurum *** Kaş göz etme deli kız, deli kız Ben damat ah sen bal baldız Bir duyan olursa maazallah Kıyamete kadar yanarız