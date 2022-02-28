Beyaz Kelebeğim Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Beyaz Kelebeğim
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Canımla kalbimle geldim sana
Ben sana aşığım anlasana
Kaptırdım kendimi senin seline
Yandım beni kurtarsana
***
Canımla kalbimle geldim sana
Ben sana aşığım anlasana
Kaptırdım kendimi senin seline
Yandım beni kurtarsana
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim
***
Bir demet gül ile geldim sana
Gönül penceremi açtım sana
Şaşırdım kendimi senin yolunda
Yandım beni kurtarsana
***
Bir demet gül ile geldim sana
Gönül penceremi açtım sana
Şaşırdım kendimi senin yolunda
Yandım beni kurtarsana
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim
***
Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim
Kalbime gir de seni seveyim
Yanımda olsan, sevgilim olsan
Dünyayı sana feda ederim