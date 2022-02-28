Özcan Deniz

Canımla kalbimle geldim sana Ben sana aşığım anlasana Kaptırdım kendimi senin seline Yandım beni kurtarsana *** Canımla kalbimle geldim sana Ben sana aşığım anlasana Kaptırdım kendimi senin seline Yandım beni kurtarsana *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim *** Bir demet gül ile geldim sana Gönül penceremi açtım sana Şaşırdım kendimi senin yolunda Yandım beni kurtarsana *** Bir demet gül ile geldim sana Gönül penceremi açtım sana Şaşırdım kendimi senin yolunda Yandım beni kurtarsana *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim *** Beyaz kelebeğim, beyaz kelebeğim Kalbime gir de seni seveyim Yanımda olsan, sevgilim olsan Dünyayı sana feda ederim