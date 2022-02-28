Özcan Deniz

Bir Çare Şarkı Sözleri
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Bir Çare, Bir Çare Derdime Bir Çare
Umudum Tükendi Allah'ım Bir Çare
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Karşıdan Sesi Gelir
Ciğerim Delinir
Töreler Böyleymiş
Sevdiğim Evlenir
***
Ey Dağlar Durmayın Önümde Sur Gibi
Açılın Uçam Yarime Kuş Gibi
Yarim Törenin Kurbanı Olmadan
Kurtaram Yetişem Ona Hızır Gibi
***
Kurşunlar Üstüme Geliyor Haince
Töreler Emretmiş Sevdiğim Ellerde