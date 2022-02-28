Özcan Deniz

Öperim seni yanaklarından Dudaklarından, en kuytu günahlarından Yazarım seni gönül duvarıma Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan *** Öperim seni yanaklarından Dudaklarından, en kuytu günahlarından Yazarım seni gönül duvarıma Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan *** Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör *** Eserim sana çöl sıcağında Sen yanarken bir serin rüzgâr misali Yakarım birden kış ortasında Hiç ummadığın bir anda seni *** Eserim sana çöl sıcağında Sen yanarken bir serin rüzgâr misali Yakarım birden kış ortasında Hiç ummadığın bir anda seni *** Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör