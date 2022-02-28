Bir Gece Vakti Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Bir Gece Vakti
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Öperim seni yanaklarından
Dudaklarından, en kuytu günahlarından
Yazarım seni gönül duvarıma
Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan
***
Öperim seni yanaklarından
Dudaklarından, en kuytu günahlarından
Yazarım seni gönül duvarıma
Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan
***
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
***
Eserim sana çöl sıcağında
Sen yanarken bir serin rüzgâr misali
Yakarım birden kış ortasında
Hiç ummadığın bir anda seni
***
Eserim sana çöl sıcağında
Sen yanarken bir serin rüzgâr misali
Yakarım birden kış ortasında
Hiç ummadığın bir anda seni
***
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör