Özcan Deniz

Kara Haber Şarkı Sözleri
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Bir Daha Ne Olur
Bir Daha Ara Beni
Son Defa Ne Olur
Son Defa Sor Beni
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Affettim De, De, De,
Ne Olur Yanına Çağır Beni
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Haberin Kara Haber
Kaderim Kötü Haber
Seni Ne Çok Sevmişim Meğer
Beklerim Ömür Boyu
Dilerim Bir Gün Döner
Bu Teselli Bana Yeter
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Bir Daha Ne Olur
Bir Daha Sına Beni
El İnsaf Günahlı Yollara
Koma Beni
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Affettim De, De, De,
Ne Olur Yanına Çağır Beni