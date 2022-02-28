Özcan Deniz

Bir Daha Ne Olur Bir Daha Ara Beni Son Defa Ne Olur Son Defa Sor Beni *** Affettim De, De, De, Ne Olur Yanına Çağır Beni *** Haberin Kara Haber Kaderim Kötü Haber Seni Ne Çok Sevmişim Meğer Beklerim Ömür Boyu Dilerim Bir Gün Döner Bu Teselli Bana Yeter *** Bir Daha Ne Olur Bir Daha Sına Beni El İnsaf Günahlı Yollara Koma Beni *** Affettim De, De, De, Ne Olur Yanına Çağır Beni