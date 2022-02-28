Özcan Deniz

Can Hatice Şarkı Sözleri
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Yatırdım, yatırdım dan sesine
Yatırdım, yatırdım dan sesine
İrkildim, irkildim can sesine
İrkildim, irkildim can sesine
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Havar havar, can Hatice
Havar havar, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Uha uha, can Hatice
Uha uha, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Ayağa başmak yaraşır
Ayağa başmak yaraşır
Ehline giymek yaraşır
Ehline giymek yaraşır
***
Havar havar, can Hatice
Havar havar, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Uha uha, can Hatice
Uha uha, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Yap aşağı, çay eyledi
Tafta köyneğin lay eyledi
Bir bakmayla zay eyledi
Bir bakmayla zay eyledi
***
Havar havar, can Hatice
Havar havar, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Uha uha, can Hatice
Uha uha, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Eline, diline, beline, saçının teline
Hıh, kurban Hatice
Yedi kat yerin ta dibine ko'salar gelirim, daha durmam Hatice
Seni de beni de memleketi de yıkar acımam, yılmam Hatice
***
Uha uha
Uha uha
***
Havar havar, can Hatice
Havar havar, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice
***
Uha uha, can Hatice
Uha uha, can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Men sana kurban Hatice