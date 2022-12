Özcan Deniz

Yatırdım, yatırdım dan sesine Yatırdım, yatırdım dan sesine İrkildim, irkildim can sesine İrkildim, irkildim can sesine *** Havar havar, can Hatice Havar havar, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Uha uha, can Hatice Uha uha, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Ayağa başmak yaraşır Ayağa başmak yaraşır Ehline giymek yaraşır Ehline giymek yaraşır *** Havar havar, can Hatice Havar havar, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Uha uha, can Hatice Uha uha, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Yap aşağı, çay eyledi Tafta köyneğin lay eyledi Bir bakmayla zay eyledi Bir bakmayla zay eyledi *** Havar havar, can Hatice Havar havar, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Uha uha, can Hatice Uha uha, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Eline, diline, beline, saçının teline Hıh, kurban Hatice Yedi kat yerin ta dibine ko'salar gelirim, daha durmam Hatice Seni de beni de memleketi de yıkar acımam, yılmam Hatice *** Uha uha Uha uha *** Havar havar, can Hatice Havar havar, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice *** Uha uha, can Hatice Uha uha, can Hatice Gözleri mercan Hatice Men sana kurban Hatice