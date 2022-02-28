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7/24 Dinle Özcan Deniz

Canım (Slow) Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Canım (Slow) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Canım (Slow) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canım (Slow) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Canım (Slow)

  • Canım (Slow)
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