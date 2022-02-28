Özcan Deniz

Sen benim kalbimsin haberin var mı? Kalbi olmadan yaşayamaz insan bi fikrin var mı? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? *** Gözlerim ne söylüyorsa doğrudur desem inanır mısın? Seni iyi gördüm diyorsun yalana bakar mısın? Gözlerim ne söylüyorsa doğrudur desem inanır mısın? Seni iyi gördüm diyorsun yalana bakar mısın? *** Sende bir kalp var mı, boş mu dolu mu? Varsa içinde az biraz bir ben bulunur mu? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? *** Boğazıma kadar acılara battım desem inanır mısın? Bi çaresi bulunur diyorlar yalana bakar mısın? Boğazıma kadar acılara battım desem inanır mısın? Bi çaresi bulunur diyorlar yalana bakar mısın? *** Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım? Sen beni öldürcen mi, çıldırtcan mı canım?