Özcan Deniz

Aşık oldum, aşık oldum Bir arsıza aşık oldum Ormanlarda aslan iken Süt dökmüş bir kedi oldum *** Aşık oldum, aşık oldum Bir arsıza aşık oldum Ormanlarda aslan iken Süt dökmüş bir kedi oldum *** Çoban yıldızım, gönül hırsızım Yazım baharım, benim haylazım Yeter çektiğim yeter ettiğin Bırak seveyim arsız haylazım *** Çoban yıldızım, gönül hırsızım Yazım baharım, benim haylazım Yeter çektiğim yeter ettiğin Bırak seveyim arsız haylazım *** Beter oldum beter oldum Duman gibi tüter oldum Ağrı dağı gibi iken Seni sevdim tepe oldum *** Beter oldum beter oldum Duman gibi tüter oldum Ağrı dağı gibi iken Seni sevdim tepe oldum *** Çoban yıldızım, gönül hırsızım Yazım baharım, benim haylazım Yeter çektiğim yeter ettiğin Bırak seveyim arsız haylazım *** Çoban yıldızım, gönül hırsızım Yazım baharım, benim haylazım Yeter çektiğim yeter ettiğin Bırak seveyim arsız haylazım *** Çoban yıldızım, gönül hırsızım Yazım baharım, benim haylazım Yeter çektiğim yeter ettiğin Bırak seveyim arsız haylazım