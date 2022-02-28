Çoban Yıldızı Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Çoban Yıldızı
Tüm Şarkıları
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Aşık oldum, aşık oldum
Bir arsıza aşık oldum
Ormanlarda aslan iken
Süt dökmüş bir kedi oldum
***
Aşık oldum, aşık oldum
Bir arsıza aşık oldum
Ormanlarda aslan iken
Süt dökmüş bir kedi oldum
***
Çoban yıldızım, gönül hırsızım
Yazım baharım, benim haylazım
Yeter çektiğim yeter ettiğin
Bırak seveyim arsız haylazım
***
Çoban yıldızım, gönül hırsızım
Yazım baharım, benim haylazım
Yeter çektiğim yeter ettiğin
Bırak seveyim arsız haylazım
***
Beter oldum beter oldum
Duman gibi tüter oldum
Ağrı dağı gibi iken
Seni sevdim tepe oldum
***
Beter oldum beter oldum
Duman gibi tüter oldum
Ağrı dağı gibi iken
Seni sevdim tepe oldum
***
Çoban yıldızım, gönül hırsızım
Yazım baharım, benim haylazım
Yeter çektiğim yeter ettiğin
Bırak seveyim arsız haylazım
***
Çoban yıldızım, gönül hırsızım
Yazım baharım, benim haylazım
Yeter çektiğim yeter ettiğin
Bırak seveyim arsız haylazım
***
Çoban yıldızım, gönül hırsızım
Yazım baharım, benim haylazım
Yeter çektiğim yeter ettiğin
Bırak seveyim arsız haylazım