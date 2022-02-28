Özcan Deniz

-
Bir deli kıza aşık oldum sandım
Ne kadar bocaladım ve ne kadar yanıldım
Oyunmuş meğer o gidip gelmeleri
Geç anladı kalbim sahte yüz verişlerini
***
Bilseydim eğer yalanmış herşey
Umursamazdım elbet kalbimin seslerini
Şu virane aklı ona tarumar ettim
Belki sever diye kapısında geceledim
***
Şimdi yorgunum elbet
Şimdi pişmanım elbet
Ama sürmez bu böyle
Sanmasın ilelebet
***
Ben giderim yoluma hayalime
Umudum çok yine yeni günlere
O ağlasın yoksun kalbine
Dönemem artık onu seven halime
***
Ben giderim yoluma hayalime
Umudum çok yine yeni günlere
O ağlasın yoksun kalbine
Dönemem artık onu seven halime
***
Bilseydim eğer yalanmış herşey
Umursamazdım elbet kalbimin seslerini
Şu virane aklı ona tarumar ettim
Belki sever diye kapısında geceledim
***
Şimdi yorgunum elbet
Şimdi pişmanım elbet
Ama sürmez bu böyle
Sanmasın ilelebet
***
Ben giderim yoluma hayalime
Umudum çok yine yeni günlere
O ağlasın yoksun kalbine
Dönemem artık onu seven halime
***
Ben giderim yoluma hayalime
Umudum çok yine yeni günlere
O ağlasın yoksun kalbine
Dönemem artık onu seven halime
***
O ağlasın
***
Ben giderim yoluma hayalime
Umudum çok yine yeni günlere
O ağlasın yoksun kalbine
Dönemem artık onu seven halime
Dönemem artık onu seven halime
-
Sorarlar derdin ne diye
Derdim sana doymaz, doymaz inan
Bu efkarın bir tarifi yok
Kitaplara sığmaz, sığmaz inan
***
Alma, alma ahımı
Yalanım yok yok günahım yok
Gayrı duy figanımı
Benim sensiz muradım yok alma
***
Yalnız yürüdüm yalnız uyudum
Yalnız kanadım ben o bilmez inan
Bu efkarın bir tarifi yok
Kitaplara sığmaz sığmaz inan
***
Alma alma ahımı
Yalanım yok yok günahım yok
Gayrı duy figanımı
Benim sensiz muradım yok
***
Alma ahımı
Yalanım yok yok günahım yok
Gayrı duy figanımı
Benim sensiz muradım yok alma
-
Bildiğim her şeyi unutasım var
Başıboş sahilde dolaşasım var
İte köpeğe bulaşasım var bu aralar
Küstüğüm herkesle barışasım var
***
Bi daha bi daha küsüp aramayasım var
Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Bildiğim her şeyi unutasım var
Başıboş sahilde dolaşasım var
İte köpeğe bulaşasım var bu aralar
Küstüğüm herkesle barışasım var
***
Bi daha bi daha küsüp aramayasım var
Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
-
Neden asık o yüzün
Sanki son günümüz
Çabuk olsun dönüşün
Kaldı son gücümüz
***
Şüphen varsa hala aşkımdan
Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim
Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim
Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim
***
Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim
Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim
Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim
***
Neden sustu gülüşün
Nerde ilk günümüz
Unuttun mu bir düşün?
Cennete sözümüz
***
Şüphen varsa hala aşkımdan
Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim
Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim
Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim
***
Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim
Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim
Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim
***
Aklında olsun ben seni ne çok, çok sevdim
Umduğundan çok, sandığından çok değer verdim
Utanmadan, sıkılmadan, gel her şeyi söyledim
-
Ortalıkta aşık olunacak
Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı
Kalanı da bulana kadar
Beni yıllar aldı
Beni yeller aldı
***
Nerdesin hakkım olan güzel
Beni eller üzer ziyan zebil eder
Parça pinçik yolunan kalbimin
Küçüğüne kaldın
Hadi nerde kaldın?
***
Zaman mı değişti yoksa?
Ben mi eski kafalı kaldım?
Etrafta çok mağdur var şaka gibi
Onlar da soruyolar bu soruyu
Cevap, cevap, cevap
***
Ortalıkta aşık olunacak
Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı
Kalanı da bulana kadar
Beni yıllar aldı
Beni yeller aldı
***
Nerdesin hakkım olan güzel
Beni eller üzer ziyan zebil eder
Parça pinçik yolunan kalbimin
Küçüğüne kaldın
Hadi nerde kaldın?
***
Dikiş tutmuyor ki artık
Kumaş mı kötü? yoksa iplik mi?
Gider mi mezara kadar çoklu bekarlık
Gerçek mi? yalan mı ruh ikizi?
Cevap, cevap, cevap
***
Ortalıkta aşık olunacak
Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı
Kalanı da bulana kadar
Beni yıllar aldı
Beni yeller aldı
***
Ortalıkta aşık olunacak
Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı
Kalanı da bulana kadar
Beni yıllar aldı
Beni yeller aldı
***
Nerdesin hakkım olan güzel
Beni eller üzer ziyan zebil eder
Parça pinçik yolunan kalbimin
Küçüğüne kaldın
Hadi nerde kaldın?
***
Ortalıkta aşık olunacak
Kimseler kalmadı, kimseler kalmadı
-
Bir insanın üstüne, bu kadar gelinmez ki
Nedir bu sendeki "bir şey olmaz" duygusu
Uzaktan öyle mi görünüyorum gerçekten
Yanmaz bunun canı insan değil bu
***
Benim de yaralanınca, yanan bir canım var
Ayrılık yaşayınca, akan göz yaşım var
Benim de özlemek gibi, duygularım mevcut
Kalbi kırılınca, küsen bir yanım var
***
Bi düşün, bi düşün, bütün bunları
Belki de, bulursun, doğru olanı
Bi düşün, bi düşün, bütün bunları
Belki de, bulursun, doğru olanı
***
Bu önyargılarınla, boğuşup duruyorsun
Neler kaçırdığını düşünmüyorsun
Zalimliğin bir tek, bana mı gerçekten
Beni kaybetmekle ne kazanıyorsun
***
Benim de yaralanınca, yanan bir canım var
Ayrılık yaşayınca, akan göz yaşım var
Benim de özlemek gibi, duygularım mevcut
Kalbi kırılınca küsen bir yanım var
***
Bi düşün, bi düşün, bütün bunları
Belki de bulursun, doğru olanı
Bi düşün, bi düşün, bütün bunları
Belki de bulursun, doğru olanı
-
Hâlâ seviyorum, seviyorum
Ne yapsan da ne etsen de
Geçmez biliyorum
Azalsan da çoğalsan da
***
Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi?
Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi?
Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi?
Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi?
***
İnsanlar arasında en iyisi değilim
Bunu ben de biliyorum
Ama şu anda bu evde kiracı da değilim
Kendim gidiyorum
***
Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim
Zar zor gülüyorum
Sen dahil kimseden davacı da değilim
Hâlâ seviyorum
***
İnsanlar arasında en iyisi değilim
Bunu ben de biliyorum
Ama şu anda bu evde kiracı da değilim
Kendim gidiyorum
***
Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim
Zar zor gülüyorum
Sen dahil kimseden davacı da değilim
Hâlâ seviyorum
***
Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi?
Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi?
Ben de üzdüm, sen de üzdün boş verelim mi?
Ben de küstüm, sen de küstün vazgeçelim mi?
***
İnsanlar arasında en iyisi değilim
Bunu ben de biliyorum
Ama şu anda bu evde kiracı da değilim
Kendim gidiyorum
***
Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim
Zar zor gülüyorum
Sen dahil kimseden davacı da değilim
Hâlâ seviyorum
***
İnsanlar arasında en iyisi değilim
Bunu ben de biliyorum
Ama şu anda bu evde kiracı da değilim
Kendim gidiyorum
***
Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim
Zar zor gülüyorum
Sen dahil kimseden davacı da değilim
Hâlâ seviyorum
-
Seyyah oldum ben bu alemde
Senin aşkından derbeder oldum
***
Diyar diyar gezdim senin uğruna
Şişeler devirdim aşkın yoluna
***
Islandım durdum aşk yağmurunda
Seni düşünüp durdum yalnız başıma
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Derbeder oldum
***
Seyyah oldum ben bu alemde
Senin aşkından derbeder oldum
***
Diyar diyar gezdim senin uğruna
Şişeler devirdim aşkın yoluna
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Derbeder oldum
Derbeder oldum
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Hiç sensiz olmuyor sensiz yaşanmıyor
Seni bana getirmiyor bu aşk yağmuru
***
Derbeder oldum
-
Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli
Hala çok güzelsin eskisi gibi
Seninle beraberken en çok korktuğumdu
Bir gün ya olursak iki yabancı gibi
Gördüm seni başkasıyla
Aldatılmış gibi hissettim bak birden
Oysa sen benden çoktan gitmiştin, gitmiştin
***
Ben her gece ağladım , yokluğunla savaştım
Her köşede anıların hayırsız
Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım
Her köşede anıların hayırsız
***
Utandım belli etmedim eşe dosta
E sen nasılsın bu arada?
Yanlış anlama beni, sakın yanlış anlama
Sadece merakımdan, merakımdan, merakımdan
***
Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım
Her köşede anılarım hayırsız
Ben her gece ağladım, yokluğunla savaştım
Her köşede anıların hayırsız
***
Utandım belli etmedim eşe dosta
E sen nasılsın bu arada?
Yanlış anlama beni, sakın yanlış anlama
Sadece merakımdan, merakımdan, merakımdan
***
Merakımdan, merakımdan, merakımdan
-
Olabilir mi hiç ayrılık senle
Haydi sonsuzluk olsana bende
Bitebilir mi hiç hadi canım sende
Gidebilirdim ben ama canım sende
***
Şimdi aşkınla serseri oldum
Sende kaybettiğim ömrümü buldum
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana böyle ne yaptın
Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul
***
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana böyle ne yaptın
Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul kabul
***
Olabilir mi hiç ayrılık senle
Haydi sonsuzluk olsana bende
Bitebilir mi hiç hadi canım sende
Gidebilirdim ben ama canım sende
***
Şimdi aşkınla serseri oldum
Sende kaybettiğim ömrümü buldum
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana böyle ne yaptın
Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul
***
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana söyle ne yaptın
Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul
***
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana böyle ne yaptın
Ağlatsan da güldürsen de kabul kabul kabul
***
Tatlım, tatlım, tatlım
Sen bana söyle ne yaptın
Yaşatsan da öldürsen de kabul kabul kabul
***
Tatlım, tatlım, tatlım
-
Ne olur, ansızın bana gel
Ayrılığı unut, at
Bu deli derbeder adamı
Al, yüreğine kat
***
Gel, bi' de bana sor yokluğunu
Yokluğun hakikat
Gel, bi' de bana sor yokluğunu
Yokluğun hakikat
***
Çal, söyle dertli sazım
Yar gönlümde ince sızım
Kim dinler, kim avutur?
Kime geçer şimdi sen gibi nazım?
***
Çal, söyle dertli sazım
Yar gönlümde ince sızım
Kim dinler, kim avutur?
Kime geçer şimdi sen gibi nazım?
***
Arayıp sormadan bana gel
Ayrılığı unut, at
Bu deli derbeder adamı
Al, yüreğine kat
***
Gel, bi' de bana sor yokluğunu
Yokluğun hakikat
Gel, bi' de bana sor yokluğunu
Yokluğun hakikat
***
Çal, söyle dertli sazım
Yar gönlümde ince sızım
Kim dinler, kim avutur?
Kime geçer şimdi sen gibi nazım?
***
Çal, söyle dertli sazım
Yar gönlümde ince sızım
Kim dinler, kim avutur?
Kime geçer şimdi sen gibi nazım?
-
Bildiğim her şeyi unutasım var
Başıboş sahilde dolaşasım var
İte köpeğe bulaşasım var bu aralar
Küstüğüm herkesle barışasım var
***
Bi daha bi daha küsüp aramayasım var
Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Bildiğim herşeyi unutasım var
Başıboş sahilde dolaşasım var
İte köpeğe bulaşasım var bu aralar
Küstüğüm herkesle barışasım var
***
Bi daha bi daha küsüp aramayasım var
Kapı bacayı dağıtasım var bu aralar
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Arayanı da aramayanı da
Yarayanı da yaramayanı da
Kınayanı da kınamayanı da boş verdim
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
***
Dertli bir kemancı bulmak lazım
Şöyle bir masayı donatmak lazım
Gelmişine geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım
-