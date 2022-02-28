Yüksek Sadakat Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Yüksek Sadakat
-
Kim küstürdü seni aşka karşı?
Kim kırdı kalbini senin böyle derin?
Kim aldattı seni başkasıyla?
Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur?
***
Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk dikenli, bazen soğuk
Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk
Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
***
Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş
Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Kim küstürdü seni aşka karşı?
Kim kırdı kalbini senin böyle derin?
Kim aldattı seni başkasıyla?
Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur?
***
Ask dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk
Ask dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
***
Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş
Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
-
Irmaklar denizlerde
Denizler sahillerde durdular
Arayanlar hiçbir yerde
İnananlar dualarda buldular
***
Kim bilir sen
Benim halimde
Sakinliğimde
Ne buldun?
***
Bense yorgundum
Kendi kendime sokuldum
Uyuya kaldım
Aklımın iplerini saldım
***
O giderken bir an durup peşinden baktım
Ne dersin?
Umarım beni affedersin
Ne dersin?
***
Belki de terk edip gidersin
Gider misin?
-
Gül renginde gün doğarken
Boğazdan gemiler usulca geçerken
Gel çıkalım bu şehirden
Ağaçlar, gökyüzü ve toprak uyurken
***
Dolaşalım kumsallarda
Çılgın kalabalık artık uzaklarda
Yorulursan yaslan bana
Sarılıp uyuyalım gün batımında
***
Belki üstümüzden bir kuş geçer
Kanadından bir tüy düşer
İner döne döne gökyüzünden
Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden
***
Haydi kalk gidelim bu şehirden
Gün doğarken ya da güneş batarken
Belki kuşlar geçer üstümüzden
Kanatları senin ellerinden
Ellerinden
-
Uzakta, seslerden uzakta
Denizaltında
Farklıyız gözlerden uzakta
Denizaltında
Burada her şey yolunda merkez
Orada iyi mi herkes
Her şey yolunda merkez
Orada iyi mi
***
Uzakta şehirden uzakta
Denizaltında
Farklıyız gözlerden uzakta
Denizaltında
Burada her şey yolunda merkez
Orada iyi mi herkes
Her şey yolunda merkez
Orada iyi mi
İyi mi herkes
İyi mi herkes
***
Denizaltı sessiz
Denizaltı berrak
Sanki bir annenin
İçi gibi ıslak
Oysa yeryüzü karışık
İnsanlar buna alışık
Yeter artık yoruldum merkez
Bitti, bu son kez
***
Burada herşey yolunda merkez
Orada iyi mi herkes
Her şey yolunda merkez
Orada iyi mi
Her şey yolunda merkez
Orada iyi mi herkes
Herşey yolunda merkez
Orada iyi mi
Orada iyi mi
-
Güneşin ufka değdiği yer
Oraya git ama yine gel
Döneceksin diye söz ver
***
Böylesi hepsinden güzel
Git özlet kendini yine gel
Döneceksin diye söz ver
***
Dinle, uzaktan
Çalan şarkı hicazdan
Yaktık seninle biz
Bir yangını yeni baştan
***
Dinle uzaktan
Küllerin arasından
Madem her şey biter
Yine başlar yeni baştan
***
Bana ne olur ellerini ver
Gideceksin ama yine gel
Döneceksin diye söz ver
-
Hüzün günbatımında hissettirir kendini
Akşamüstü yükselip alçalan ateş gibi
Karşılaşan iki dost, zamanın değirmeni
Bir sahil lokantası, Ege'nin zeytinleri
Uzakta
Hüzün hep yanımda
***
Geçmişten gelen sesler, gözümden kaçan gözler
Ne kadar çok tırmansam benden yukarda gizler
Bir gelincik tarlası, Güneydoğu vakası
TV'de kan banyosu, neden ölür bu gençler
Bilemem
Hüzün seni silemem
***
Bu oyun nerede biter, hangi yol dosta gider
Ben sevmeye alıştım, muhabbet bana yeter
Hüzün gün batımında bir an koluma girer
En sevdiğin kuş olur sonra da uçar gider
Tutamam
Hüzün sensiz yapamam
-
Bendeki bu ateş sönmeden
Mevsim yazdan hazana dönmeden
Gözlerine uyku inmeden
Göğsüne yatır beni, düşlere götür beni
***
Aşk bu cana bedenden hak ise
Can ne cami çeker ne kilise
Ten sönmeden bitmez bu hadise
Beni yanlış anlama
Şikayetim yok ama
Ben aşkı böyle bildim
Gel merhem ol yarama
***
Ben hem kalp hem bedenim
Nefestir ruhum benim
Aşk şarabı içelim
Tez gelse de ecelim
Ben hem kalp hem bedenim
Ateştir ruhum benim
Aşk şarabı içelim
Kendimizden geçelim
***
Bendeki bu ateş sönmeden
Mevsim yazdan hazana dönmeden
Gözlerine uyku inmeden
Göğsüne yatır beni, düşlere götür beni
***
Bir ömür böyle geçmez ah ile
Ağlasan da gülsen de nafile
Sen dursan da yürür bu kafile
Beni yanlış anlama
Şikayetim yok ama
Ben aşkı böyle bildim
Gel merhem ol yarama
***
Ben hem kalp hem bedenim
Nefestir ruhum benim
Aşk şarabı içelim
Tez gelse de ecelim
Ben hem kalp hem bedenim
Ateştir ruhum benim
Aşk şarabı içelim
Kendimizden geçelim
-
Aman aman dönerim aşkının etrafında
Pervaneyim pervaneyim sana
***
Yürüyorum sokaklarda
Sen evinde uyurken
Saatten haberim yok
Belki geç belki erken
***
Kaderin cilvesinden
Şarabın öfkesinden
Anladım ki kaçış yok
Bu aşkın pençesinden
***
İşten eve dönerken
Susayıp su içerken
Her daim aklımdasın
Hayat akıp giderken
***
Sen parla ben döneyim
Aşkının etrafında
Bir yanıp bir söneyim
Alacakaranlıkta
-
Çok param olsa
Sen olmasan
Her yere gitsem
Sen gelmesen
Yarını görsem
Sen bilmesen
Tanrıyı bulsam
Sen kaybolsan
***
Yine de
Bir yerde ta içimde
Bildiğin her yerden derinde
Bulunduğum her seçimde
Hayalin hala benimle
***
Şarkılar yazsam
Sen duymasan
Denizler aşsam
Anlamasan
Sana uzansam
Dokunmasam
Tanrıyı bulsam
Sen kaybolsan
***
Yine de
Bir yerde ta içimde
Bildiğin her yerden derinde
Bulunduğum her seçimde
Hayalin hala benimle
-
Sürüklenip gidiyorum
Rüzgarının tam önünde
Bir batıp bir çıkıyorum
İhtimaller denizinde
***
Bırak beni boğulayım
Gözlerinin tam içinde
Dibe vurup dağılayım
İhtimaller denizinde
***
Bırak bırak bırak bırak
***
Neredeyim bilmiyorum
Her taraf sisler içinde
Ateşim yok yanıyorum
İhtimaller denizinde
***
Bırak beni boğulayım
Gözlerinin tam içinde
Dibe vurup dağılayım
İhtimaller denizinde
***
Bırak bırak bırak bırak