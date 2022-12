Özcan Deniz

Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Ask dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Ask dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!

Uzakta, seslerden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi *** Uzakta şehirden uzakta Denizaltında Farklıyız gözlerden uzakta Denizaltında Burada her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi İyi mi herkes İyi mi herkes *** Denizaltı sessiz Denizaltı berrak Sanki bir annenin İçi gibi ıslak Oysa yeryüzü karışık İnsanlar buna alışık Yeter artık yoruldum merkez Bitti, bu son kez *** Burada herşey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Her şey yolunda merkez Orada iyi mi Her şey yolunda merkez Orada iyi mi herkes Herşey yolunda merkez Orada iyi mi Orada iyi mi