Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ağrılı olan sanatçı, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle birlikte bir süre Aydın’da yaşamıştır. Deniz, öğrencilik yıllarında kendisinin yazmış olduğu küçük hikâyeleri oyunlaştırmış ve arkadaşları ile oluşturduğu küçük amatör tiyatro topluluğuyla birlikte yakın çevrelerde turnelere gitmiştir. Ayrıca aynı yıllarda müziğe olan yatkınlığının da farkına varmıştır. Ünlü sanatçı, 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaptığı sırada ayrıca Aydın'da tanınmış ve ünlenmiştir. Deniz, daha sonra sahne çalışmaları için İzmir ve Antalya'ya gitmiştir. Aydın'da düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılmış ve birincilik ödülünü kazanmıştır. Bir sonraki hedefi İstanbul'a gelmek olan Özcan Deniz, 1988 yılında İstanbul'a gelmiştir. Ardından 1989 yılında Almanya'ya gitmiş ve müzik çalışmalarını orada sürdürmüştür. Yapımcılar Deniz’in yeteneğini Münih'te fark etmiştir. İlk albümü için hazırlıklara başlamış ve 1992 yılında “Yine Ağlattın Beni” adlı albümünü çıkarmıştır. Ardından “Meleğim” adlı albümünü 1993 yılında piyasaya sunmuş ve bu albüm ile ünü artmıştır. Ayrıca birçok televizyon programına çıkan sanatçı sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. Memduh Ün'ün “Ona Sevdiğimi Söyle” adlı filminde 1994 yılında rol almıştır. Deniz, 1997 yılında “Yalan mı” albümü ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile hem dinleyicileriyle hem de seyircileriyle buluşmuştur. Müzik piyasasında sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmış ayrıca 2009 yılında Sevdazede isimli albümünü müzik piyasasına sunmuştur. Müzik çalışmalarının yanında oyunculuk ve sinema dünyası da Deniz için büyük bir önem taşımaktadır. Öyküsünü kendisinin kaleme aldığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı dizi ile 1999 yılında tekrar izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2002 yılında Asmalı Konak dizisi ile müzikte olduğu gibi oyunculukta da başarılı olmuştur. Sırayla Haziran Gecesi, Kader, Aşk Yakar adlı projelerde görev almıştır. Sinema filmi çalışmaları için de çalışan sanatçı birçok projede görev almıştır. 1994 de çektiği Ona Sevdiğimi Söyle, 2002 yılında Kolay Para, 2003 yılında O Şimdi Asker, Asmalı Konak: Hayat, 2004 yılında öyküsü kendisine ait Neredesin Firuze, 2006 yılında Keloğlan Kara Prense Karşı ve 2008 yılında Mevlana Aşkın Dansı adlı belgesel ile sinema dünyasında büyük başarılara imza atmıştır. Deniz, “Ya Sonra” adlı senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğa ek olarak yönetmen kimliği ile karşımıza çıkmıştır. Şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz birçok ödül kazanmış ve kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır.