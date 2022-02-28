Özcan Deniz

Eski Sevgili Şarkı Sözleri
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Gittin, gittiğin günden beri hala uyumsuzum
Etrafıma yaptığım her şey ayıp
Bozguncu oldum sen de benden farksızmışsın
Ben de olanları duydum
Kim yaklaşmak istemişse sana, kaçmışsın
***
Sallama beni yedi yabancı değilim
Ben senin eskimeyen eski sevgilinim
Sallama beni yedi yabancı değilim
Ben senin eskimeyen eski sevgilinim
***
Kalbin yara bere içinde çok belli
Gel merhemin olayım eski sevgili
Kalbin yara bere içinde çok belli
Gel merhemin olayım eski sevgili
***
Baksan, aynada kendine bir baksan
Ne hale geldin beni görünce
Yüzünde gülümsemen sahte
Gözlerin doldu, saklamıyor onlar gerçeği
Özledim diyor dolu dolu
Umrunda değilmiş gibi durma çok belli
***
Sallama beni yedi yabancı değilim
Ben senin eskimeyen eski sevgilinim
Sallama beni yedi yabancı değilim
Ben senin eskimeyen eski sevgilinim
***
Kalbin yara bere içinde çok belli
Gel merhemin olayım eski sevgili
Kalbin yara bere içinde çok belli
Gel merhemin olayım eski sevgili