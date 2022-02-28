Özcan Deniz

Gittin, gittiğin günden beri hala uyumsuzum Etrafıma yaptığım her şey ayıp Bozguncu oldum sen de benden farksızmışsın Ben de olanları duydum Kim yaklaşmak istemişse sana, kaçmışsın *** Sallama beni yedi yabancı değilim Ben senin eskimeyen eski sevgilinim Sallama beni yedi yabancı değilim Ben senin eskimeyen eski sevgilinim *** Kalbin yara bere içinde çok belli Gel merhemin olayım eski sevgili Kalbin yara bere içinde çok belli Gel merhemin olayım eski sevgili *** Baksan, aynada kendine bir baksan Ne hale geldin beni görünce Yüzünde gülümsemen sahte Gözlerin doldu, saklamıyor onlar gerçeği Özledim diyor dolu dolu Umrunda değilmiş gibi durma çok belli *** Sallama beni yedi yabancı değilim Ben senin eskimeyen eski sevgilinim Sallama beni yedi yabancı değilim Ben senin eskimeyen eski sevgilinim *** Kalbin yara bere içinde çok belli Gel merhemin olayım eski sevgili Kalbin yara bere içinde çok belli Gel merhemin olayım eski sevgili