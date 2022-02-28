Özcan Deniz

Pencereden bakar del eyler bizi Güzelliği yakar bu kalbimizi Güzel Fatma bizim mahle dilberi Sevdalara salar ah hepimizi *** Güzel Fatma bizim mahle dilberi Sevdalara salar ah hepimizi *** Fatma, göbek atma Erkekleri ayartma Fatma, göbek atma Kız bizi derde salma *** Fatma, göbek atma Erkekleri ayartma Fatma, göbek atma Kız bizi derde salma *** Süslü Fatma sürme çekmiş gözüne Ateş gibi yakar baksa gözüme Onu gören herkes sevdaya düşer Kimse dayanamaz güzel yüzüne *** Onu gören herkes sevdaya düşer Kimse dayanamaz güzel yüzüne *** Fatma, göbek atma Erkekleri ayartma Fatma, göbek atma Kız bizi derde salma *** Fatma, göbek atma Erkekleri ayartma Fatma, göbek atma Kız bizi derde salma Fatma...