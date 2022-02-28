Özcan Deniz

Fatma Şarkı Sözleri
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Pencereden bakar del eyler bizi
Güzelliği yakar bu kalbimizi
Güzel Fatma bizim mahle dilberi
Sevdalara salar ah hepimizi
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Güzel Fatma bizim mahle dilberi
Sevdalara salar ah hepimizi
***
Fatma, göbek atma
Erkekleri ayartma
Fatma, göbek atma
Kız bizi derde salma
***
Fatma, göbek atma
Erkekleri ayartma
Fatma, göbek atma
Kız bizi derde salma
***
Süslü Fatma sürme çekmiş gözüne
Ateş gibi yakar baksa gözüme
Onu gören herkes sevdaya düşer
Kimse dayanamaz güzel yüzüne
***
Onu gören herkes sevdaya düşer
Kimse dayanamaz güzel yüzüne
***
Fatma, göbek atma
Erkekleri ayartma
Fatma, göbek atma
Kız bizi derde salma
***
Fatma, göbek atma
Erkekleri ayartma
Fatma, göbek atma
Kız bizi derde salma
Fatma...