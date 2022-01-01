Özcan Deniz

Gel Ha Böyle Sen orada ben burada Biraz yakın olalım Dal ile asma gibi Birbirini saralım *** Gel ha böyle Gel ha böyle Bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni Kül oldum yana yana *** Yak ateşi ateşi Kızsın ocağın taşın Ateşlerde yanası Yarim babanın başı *** Senin için yaptırdım Kadifeden minderi Çek altına da otur O kaybana anderi

Geçti Dost Kervanı Şu karşı yaylada göç katar katar Bir güzelin yüzü ferimde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni *** Şu benim sevdiğim başta oturur Bir güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize ölüm getirir eyleme, eyleme beni

Gel Ha Böyle Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz Bu dünyanın içinde benden dertli kul olmaz *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bir şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana *** Gel sarıl boğazıma arzun yerine gelsin Dünyalara değişmem sen herkesten(her şeyden) güzelsin *** Suyu verdim çayıra, çayırım mamurlansın Sevdiğim bizim eve, ellerin hamurlansın…

Sevdasına Düşmüşem Gönlüm beni hangi ele çekipti Ben de onun garasına düşmüşem *** Aşk alevi ne hudutsuz, ne hudutsuz alemmiş Hiç bilmirem hardan gelip neresine düşmüşem *** Ne boş yere haray sanıp dururam Neşem kimi yana yana dinerem *** Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem Şirin’lerin Kerem’lerin sevdasına düşmüşem *** Aşk elinden kalbim başı odlana Yüreğimde mahabbetten ataş var *** Özün düşün ahvalı mı, dünya oldu mene dar Odlar ile vallah sular arasına düşmüşem *** Ne boş yere haray sanıp dururam Neşem kimi yana yana dinerem *** Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem Aslı’ların Kerem’lerin sevdasına düşmüşem…

Vursalar Ölemem Kar hazır inmeye saçlarıma Beklemedim ki beklemedim Geçsin ömrümün yaz baharı İstemedim ki istemedim *** Gençliğimin gül bahçesinde Aldı telaş beni ellerine Sen bırakma beni Kalbimin gerçeği *** Düştüm aşkının ayağına Durma durmaz geceler Durma durmaz çileler Durma dursun yüreğim Sana binlerce kez öleceğim *** Bozulur yasaklar kurallar Sevişmek bağışlanmaz affetme beni İçimde korku heyecan Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem