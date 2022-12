Özcan Deniz

Bir an için çıksam kendi hayatımdan Başımı omzuna koysam Unutsam geçmişi, kopsam anılardan Ah göğsünde uyusam *** Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde) Hasret yanar gönlümüzde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu yürekler Yürekler, yürekler *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice *** Bir zamanlar şiirlerde, sözlerde Martılar uçardı göklerde Sonra her birimiz bir yana savrulduk Bir yanım kaldı sende *** Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde) Hasret yanar gönlümüzde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu yürekler Yürekler, yürekler *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar...

Hiç böyle olmadım ki Olsam da sevmedim ki Sen beni duman ettin Helal sana *** Doğan güneş artık sensin Her bahar çiçeğimsin Tanrıdan tek dileğimsin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Gözümün önünden gitmedi bakışların Sen beni benden ettin Helal sana *** Duvarlarda resimlerin Şarkılarda gözlerin Sen beni talan ettin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin (Ah o gözlerin, ah o gözlerin) (Ah o gözlerin, ah o gözlerin)