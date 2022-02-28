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7/24 Dinle Leyla

Leyla Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Leyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Leyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Leyla

  • Gesi Bağları

  • Derin Duygular

  • Dön Desem

  • Gülüm

  • Hovarda

  • Lay Lay Lom

  • Leyla

  • O Benim

  • Olsam

  • Pişmanım

  • Sen de Seveme

  • Sonumun Adı

  • Uyan

  • Yaraların Var

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